Tres coches arden en Arteixo y uno en Costa da Tapia, en Cambre
EFE
Un incendio ha provocado daños en tres vehículos en Arteixo (A Coruña) y otro coche ha ardido en las últimas horas en Cambre, en la Costa da Tapia.
El 112 Galicia ha informado este lunes de que el fuego que afectó a tres coches en el municipio arteixán se originó de madrugada en la travesía de Arteixo. Las llamas comenzaron por la parte de atrás de uno de los coches y alcanzaron a otros dos, además de a una farola. Los bomberos de Arteixo se desplazaron al lugar para sofocar el incendio. En el operativo también participaron Protección Civil y Policía Local.
Y en Cambre también se activó otra alerta por un caso parecido: un coche ardió en la rotonda de Costa de Tapia.
