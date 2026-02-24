El Concello de Arteixo pide a la Consellería de Educación completar las obras en el colegio Ponte dos Brozos

El Concello de Arteixo anunció este martes que acaba de trasladar a la unidad técnica de la Consellería de Educación la "necesidad" de acometer obras integrales en las dos únicas cubiertas que no se han rehabilitado en el centro educativo Ponte dos Brozos, un complejo con cerca de 1.300 alumnos que se distribuyen en varios edificios según sus edades.

El Ejecutivo local explica que las "copiosas lluvias" de este invierno han provocado desperfectos en las dos cubiertas que todavía no habían sido cambiadas, y en las que se han detectado diversas filtraciones. El Concello acometerá obras en las próximas semanas, dentro de sus competencias de mantenimiento, pero señala que la renovación integral corresponde a la Xunta.

El centro data de 1974 y la Xunta ha ido acometiendo obras de acondicionamiento en los diferentes edificios que forman el complejo en los últimos años, cambiando cubiertas, fachadas e iluminación en colaboración con el Ayuntamiento en obras en las que se instalaron también ascensores y rampas para mejorar la accesibilidad del complejo.

Además, la Xunta también acometió el pasado verano otro ciclo de obras en el colegio de Ponte dos Brozos en 2.400 metros cuadrados de cubiertas, con una inversión total de 1,7 millones de euros en las dos actuaciones.

Otras obras en varios centros educativos del municipio

Arteixo salienta que la Xunta está realizando también obras de rehabilitación integral en el instituto Manuel Murguía, además de las obras de ampliación del instituto A Pastoriza por más de 2,1 millones de euros, lo que eleva a casi 4 millones la inversión de la Consellería de Educación en los últimos meses en instalaciones educativas en el municipio de Arteixo.