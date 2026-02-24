Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Eroski inaugura en Betanzos un servicio de limpieza de coches orientado a la integración de personas con discapacidad

El nuevo espacio abrirá de miércoles a viernes en el aparcamiento del supermercado

Eroski Center.

Eroski Center. / A. M. S.

RAC

La compañía de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski inaugura en su supermercado de Betanzos un servicio de limpieza interior de vehículos gracias a la colaboración con la Fundación Hospitalarias. El nuevo espacio, orientado a promover la integración sociolaboral de personas con discapacidad, estará abierto de miércoles a viernes, en horario de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 en el aparcamiento del Eroski Center ubicado en la avenida Juan García Naveira.

En la inauguración, que tendrá lugar este jueves 26, participarán, entre otros, la alcaldesa María Barral; el director general de Vegalsa-Eroski, José Manuel Ferreño; la directora gerente de Fundación Hospitalarias Betanzos, Immaculada Segarra; y la usuaria del Centro Ocupacional Integrado en la Comunidad (COIC) de Fundación Hospitalarias Betanzos y participante en el taller ocupacional, Carmen Blanco.

