Así será el hotel de Vilaboa para el aeropuerto de A Coruña que abrirá este verano

El hotel diseñado para el aeropuerto de A Coruña abrirá sus puertas este verano en Vilaboa, Culleredo. El establecimiento de la marca low cost B&B Hotels está ya en la fase final de las obras que comenzaron en 2022 y, después de varios y largos parones, "están previstas para finalizar antes del verano", según confirma la cadena hotelera francesa.

La saga de esta iniciativa comenzó a finales de 2021, cuando la empresa madrileña Serprocol tramitó la licencia para la construcción de un establecimiento hotelero. El hotel ubicado en el número 25 de la Avenida de Vilaboa cuenta con un total de 74 habitaciones y la cadena ha invertido aproximadamente cinco millones de euros en su desarrollo, una operación "basada en alianzas con propietarios e inversores locales", explica la cadena.

Este es uno de 16 proyectos que ahora mismo la empresa tiene en marcha en España y Portugal, donde busca alcanzar los 200 hoteles en los próximos cinco años. La cadena francesa tiene, actualmente, cerca de 1.000 establecimientos en 19 países.

La elección en el entorno de Alvedro por parte de la empresa es estratégica, ya que constituye un "enclave especialmente relevante como puerta de entrada al área metropolitana coruñesa", destacan en B&B Hoteles. Entre sus puntos competitivos destacan la "proximidad a infraestructuras de transporte" y un mercado gallego con "un comportamiento turístico sólido y creciente". El edificio se ubica en el entorno del Camino Inglés y en la plataforma de reserva destacan también su proximidad a puntos turísticos como la Torre de Hércules, o a localidades como Betanzos o Ferrol.

"El proyecto refleja la identidad de la marca: una propuesta hotelera clara, accesible y fiable, adaptada tanto al viajero profesional como al de ocio", concluyen desde B&B Hotels.

Imagen promocional de una de las habitaciones para el nuevo hotel de B&B en Culleredo / LOC

La página web del B&B Hotel A Coruña Aeropuerto permite ya reservar estancias a partir del próximo 3 de julio, coincidiendo con la temporada alta de turismo. En la misma plataforma, el establecimiento destaca su política pet friendly, para que los clientes puedan alojarse con sus mascotas, así como la recepción de 24 horas y su desayuno estilo bufé. El diseño destaca por sus "espacios luminosos y una estética actual", en la que "la sencillez, la comodidad y la eficiencia" tienen un papel protagonista.

La inauguración del hotel completa el puzzle de la renovación que el Concello de Culleredo está llevando a cabo ahora mismo en la Avenida de Vilaboa. Tras completar las obras de humanización hasta la plaza de la Iglesia, el Ayuntamiento arranca esta semana con la regeneración de la plaza de la Sagrada Familia y la carretera N-550.