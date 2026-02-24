Oleiros lanza la puja de nuevas parcelas municipales

El Concello de Oleiros, uno de los que más crece en la comarca, sigue ofertando suelo para atraer a nuevos moradores. Este lunes ha publicado en la Plataforma de Contratación tres contratos para la enajenación de parcelas a través del sistema de puja para la construcción de viviendas unifamiliares, plurifamiliares y una comercial. Entre ellas, figuran varias sujetas al régimen de protección pública y otras destinadas para su adquisición por parte de cooperativas.

En el contrato que hace referencia a estas últimas se especifica que son tres parcelas, dos en Oleiros y una en Mera. Las de Oleiros se sitúan en la calle Obelisco, en la plaza de A Rabadeira, a muy pocos metros del Concello, y en ellas se pueden levantar un total de 19 viviendas. En el caso de la parcela que sale a la venta en Mera, sita en la calle Eduardo Galeano y que es la que presenta un mayor precio de salida (521.218 euros sin impuestos) de todos los lotes ofertados por el Concello en estos tres contratos, se pueden levantar 15 viviendas.

Otro de lo contratos oferta dos lotes que corresponden con una parcela el sector de As Viñas, a escasos metros de la piscina de Perillo, donde el Concello saca a subasta el 36,76% que le corresponde y que, según los pliegos, podría ocupar 6 viviendas libres u 8 o 9 de protección, según el reparto que se realice. El otro lote es un proindiviso en Serantes en el que a la parte municipal le corresponden 2 o 3 viviendas, en función de la distribución, en las que también se incluye un uso comercial.

El último de los contratos incluye varias parcelas que ya habían salido a subasta, como es el caso de la conocida como finca A Cubana, en el cruce de O Carballo, que es además el único terreno que no es del patrimonio municipal, por lo que le exime de ciertas limitaciones pero priva al Concello de los ingresos recaudados por su venta. Junto a ella, repiten dos solares del plan parcial en la calle Francisco Lloréns, donde se podían edificar dos viviendas adosadas en cada terreno; además de una parcela en la avenida Espoz y Mina de Iñás apta para una vivienda unifamiliar.

Junto a estas parcelas, el contrato incluye otras dos fincas en Liáns, en la calle Yasser Arafat, con capacidad para cinco viviendas unifamiliares aisladas, y una parcela para uso comercial en la rúa Ocaso, junto a la rotonda del Che Guevara, en el mismo desarrollo en el que la cadena Lidl está levantando un nuevo supermercado.

Los precios de salida de todas estas fincas suman 2.536.000 euros que, en el caso de que se materialicen las ventas, el Concello prevé reinvertir en la construcción de más viviendas protegidas, según avanzó el propio alcalde, Ángel García Seoane.

Esta oferta de suelo para la construcción de vivienda se suma a la realizada por el Concello el año pasado y que prevé la construcción de 149 viviendas en tres promociones diferenciadas. Una de ellas está en Perillo, donde ya han comenzado los trabajos. Otra, en Xaz, que se espera que arranque "en los próximos días", y otra en Mera.