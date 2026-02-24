El PSOE de Arteixo propone un "plan de choque urgente" para frenar el deterioro de las carreteras
Los socialistas también presentarán una moción en defensa de la igualdad y los derechos de las mujeres
El PSOE de Arteixo presentará en el pleno de este mes dos mociones centradas en cuestiones que, según el grupo, "preocupan de manera directa a los vecinos": la seguridad en las carreteras municipales y la defensa de la igualdad y los derechos de las mujeres.
El portavoz socialista, Martín Seco, explica que es preciso la puesta en marcha de un "plan de choque urgente" sobre el estado de las carreteras, tras meses de "abandono, falta de mantenimiento y un notable empeoramiento" del firme provocado por las lluvias.
Junto a esta iniciativa, los socialistas también presentarán una moción con motivo de 8M (Día Internacional de las Mujeres), para reafirmar el compromiso institucional con la igualdad real entre mujeres y hombres y alertar de los retrocesos y discursos negacionistas que ponen en cuestión avances fundamentales en derechos.
La moción apuesta por reforzar las políticas municipales de igualdad, la educación en valores desde edades tempranas, la lucha contra la violencia machista y la necesidad de actuar también frente a las nuevas formas de discriminación, especialmente en el ámbito digital y en las redes sociales.
