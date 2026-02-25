Betanzos se abre a retocar la ordenanza de tráfico en el casco y anima a comerciantes y vecinos a alegar

El Concello de Betanzos abrió este martes la mano a introducir nuevos cambios en la ordenanza que regulará el tráfico en el casco histórico, aprobada inicialmente en Junta de Gobierno y que se somete ahora a exposición pública para la presentación de alegaciones.

El Ejecutivo municipal socialista expresó su disposición a realizar retoques «que enriquezcan el texto» en el debate de una moción del PP que proponía reiniciar el proceso tomando como base un borrador con más supuestos de autorización de acceso ilimitado. La propuesta de los populares solo obtuvo el voto de los no ediles no adscritos, que reclamaron, también sin éxito, la suspensión del proceso y la convocatoria de una mesa de trabajo con todas las partes afectadas para pactar una norma.

Ambas formaciones acusaron al Gobierno local de «imponer» una norma que, vaticinan, será «el clavo definitivo en el ataúd del casco histórico». Los grupos consideraron «totalmente insuficientes» los 30 minutos de acceso permitido para gestiones y los supuestos de exenciones contemplados.

La alcaldesa, María Barral, defendió que la ordenanza es fruto de un proceso «súper participativo» que arrancó en 2022 y que incluyó la realización de encuestas y mesas de trabajo con comerciantes, hosteleros, asociaciones vecinales, agrupaciones políticas y técnicos. La regidora y el portavoz del PSOE, Diego Fernández, admitieron que el casco histórico de Betanzos tiene una «orografía particular», en alusión a las pendientes, pero incidieron en que existen suficientes aparcamientos alrededor y recordaron que la norma ya regula excepciones para personas con movilidad reducida. Los socialistas se abrieron con todo a retocar algunos aspectos, como ampliar el horario de carga y descarga (que la ordenanza limita de 07.00 a 11.00 horas) y los topes de tonelaje, tal y como reclaman los comerciantes.

«Esto esta muy lejos de una peatonalización, es una regulación del tráfico de lo más laxo que hay en cascos históricos. Creo que es una norma realmente constructiva, puede que mejorable, pero animo a presentar alegaciones. Bienvenido todo lo que se pueda mejorar», apuntó María Barral, que recordó que la ordenanza todavía está en período de alegaciones y que después habrá un período de tres meses de prueba. «Queremos mejorar el casco y es el momento de dar un pasiño más», defendió la alcaldesa, que apeló a la necesidad de poner coto a los aparcamientos indebidos.

El BNG, por su parte, dejó clara su apuesta por avanzar en la peatonalización, apeló a ejemplos exitosos como los de Allariz o Pontevedra y acusó al PP de «apostar por un modelo superado».