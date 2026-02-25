Dos detenidos por una ola de robos en el área de A Coruña, con afectados en Arteixo, Carral, Cambre, Cerceda, Culleredo y Oleiros

La Guardia Civil, en el marco de la operación Currelos, ha detenido a dos hombrese de 41 y 33 años, vecinos de A Laracha y Arteixo, como presuntos autores de una treintena de delitos contra el patrimonio. La investigación ha sido desarrollada por el Equipo ROCA de Santiago de Compostela, en colaboración con la Policía Local de Cerceda y la Guardia Civil de Santiago.

Las investigaciones se iniciaron tras detectarse un incremento de robos con fuerza en instalaciones municipales en la localidad de Cerceda. A raíz de estos hechos, y mediante el análisis de las evidencias obtenidas, los agentes determinaron la existencia de una metodología criminal recurrente que, tras una fase inicial centrada en dependencias públicas, se desplazó hacia el ámbito privado, con especial incidencia en garajes y trasteros de comunidades residenciales.

Añade la Guardia Civil --en una nota informativa-- que "en el transcurso de las pesquisas, se pudo constatar que los implicados actuaban de forma coordinada utilizando un inmueble en la localidad de A Laracha como base logística para el almacenamiento de los efectos sustraídos". El grupo abarcaba de forma itinerante los municipios de Cerceda, Oleiros, Culleredo, Cambre, Carral y Arteixo.

La fase de explotación del operativo se materializó durante la madrugada del pasado 19 de febrero en el casco urbano de Cerceda, donde un dispositivo de vigilancia permitió localizar a los sospechosos in fraganti. "Tras la interceptación, se constató además que el conductor carecía de permiso habilitante y presentaba indicios compatibles con el consumo de sustancias estupefacientes", añade la información oficial.

Posteriormente, bajo el correspondiente mandamiento judicial, se practicó un registro en el domicilio utilizado por el grupo en A Laracha, donde los agentes lograron recuperar los siguientes efectos:

Un revólver del calibre .36 (sin número de serie y en avanzado estado de oxidación).

del calibre .36 (sin número de serie y en avanzado estado de oxidación). Varias ballestas y carabinas de aire comprimido.

y de aire comprimido. Una importante cantidad de material relacionado con los robos perpetrados: herramientas, enseres y objetos de diversa índole.

Noticias relacionadas

El Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción, Plaza 3 de A Coruña, ha dictado el ingreso en prisión para los dos detenidos, a quienes se les imputan presuntos delitos de robo con fuerza, tenencia ilícita de armas y atentado contra la Autoridad y la seguridad vial. Ambos presentaban, además, requisitorias judiciales previas y un amplio historial de antecedentes por hechos de similar naturaleza.