Dos detenidos por una ola de robos en el área de A Coruña, con afectados en Arteixo, Carral, Cambre, Cerceda, Culleredo y Oleiros
La Guardia Civil, que ha conseguido recuperar numerosos bienes sustraídos por los delincuentes, les atribuye una treintena de asaltos y ambos acumulan un largo historial de antecedentes
Los agentes les requisaron también un arma de fuego y varias ballestas y carabinas de aire comprimido
La Guardia Civil, en el marco de la operación Currelos, ha detenido a dos hombrese de 41 y 33 años, vecinos de A Laracha y Arteixo, como presuntos autores de una treintena de delitos contra el patrimonio. La investigación ha sido desarrollada por el Equipo ROCA de Santiago de Compostela, en colaboración con la Policía Local de Cerceda y la Guardia Civil de Santiago.
Las investigaciones se iniciaron tras detectarse un incremento de robos con fuerza en instalaciones municipales en la localidad de Cerceda. A raíz de estos hechos, y mediante el análisis de las evidencias obtenidas, los agentes determinaron la existencia de una metodología criminal recurrente que, tras una fase inicial centrada en dependencias públicas, se desplazó hacia el ámbito privado, con especial incidencia en garajes y trasteros de comunidades residenciales.
Añade la Guardia Civil --en una nota informativa-- que "en el transcurso de las pesquisas, se pudo constatar que los implicados actuaban de forma coordinada utilizando un inmueble en la localidad de A Laracha como base logística para el almacenamiento de los efectos sustraídos". El grupo abarcaba de forma itinerante los municipios de Cerceda, Oleiros, Culleredo, Cambre, Carral y Arteixo.
La fase de explotación del operativo se materializó durante la madrugada del pasado 19 de febrero en el casco urbano de Cerceda, donde un dispositivo de vigilancia permitió localizar a los sospechosos in fraganti. "Tras la interceptación, se constató además que el conductor carecía de permiso habilitante y presentaba indicios compatibles con el consumo de sustancias estupefacientes", añade la información oficial.
Posteriormente, bajo el correspondiente mandamiento judicial, se practicó un registro en el domicilio utilizado por el grupo en A Laracha, donde los agentes lograron recuperar los siguientes efectos:
- Un revólver del calibre .36 (sin número de serie y en avanzado estado de oxidación).
- Varias ballestas y carabinas de aire comprimido.
- Una importante cantidad de material relacionado con los robos perpetrados: herramientas, enseres y objetos de diversa índole.
El Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción, Plaza 3 de A Coruña, ha dictado el ingreso en prisión para los dos detenidos, a quienes se les imputan presuntos delitos de robo con fuerza, tenencia ilícita de armas y atentado contra la Autoridad y la seguridad vial. Ambos presentaban, además, requisitorias judiciales previas y un amplio historial de antecedentes por hechos de similar naturaleza.
- La empresa de Sandra Ortega, una de las dos aspirantes al contrato de mantenimiento del parque Rosalía Mera
- El pan de 4 siglos que sigue horneándose en A Coruña: 'Quien lo prueba, se acuerda de su abuela
- El sitio de su recreo en Oleiros: 'Son buenos chicos y chicas, no puedo decir otra cosa
- Paco Mivida (86 años), mito del Entroido en Oleiros: 'La gente ya no tira de retranca; es un arte que se está acabando
- Atropellan a un joven de 20 años que circulaba con patinete por Bergondo
- Pisos desde 243.000 euros en un edificio diseñado por Antonio Tenreiro en Culleredo
- La senda litoral de la Xunta evita varios tramos de costa en la comarca coruñesa
- Así era LP45, el legendario club de tecno que marcó las noches de la A Coruña de los 90