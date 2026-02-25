Dos hermanos toman el relevo de la Farmacia Rotonda de Sabón: «Ayudar a los demás nos viene de familia»

Su padre regenta la farmacia de la Ronda de Outeiro, en A Coruña, y su madre acaba de jubilarse tras toda una vida en su botica de Vilaboa, en Culleredo. Les viene de familia. Así lo asegura Gabriel Villares, el nuevo farmacéutico titular de la Farmacia Rotonda de Sabón, en Arteixo, que decidió “lanzarse” junto a su hermano Tomás, fisioterapeuta especializado en psiconeuroinmunología, siguiendo los pasos de sus padres.

«Nos gusta ayudar a la gente, es lo que vimos siempre en casa», afirma Gabriel Villares, de 29 años, que dice que llega «cargado de ideas» y que su objetivo es asesorar a los clientes desde una perspectiva más natural.

El nuevo equipo de la Farmacia Rotonda de Sabón. / CARLOS PARDELLAS

«Creemos firmemente en el poder del deporte y de la alimentación en la prevención de las enfermedades y nos gustaría poder ayudar desde ese punto de vista», sostiene el titular de la farmacia de Sabón, que juega a nivel nacional en el Club Deportivo de hockey sobre patines Dominicos de A Coruña junto a su hermano Tomás, de 24 años. «No paramos, pero cuando haces lo que te gusta se lleva mejor», añade el coruñés, ilusionado por continuar con el legado familiar.

Pero no están solos. Dámaris Domínguez, farmacéutica adjunta de la botica desde hace once años, y Julio Castro, farmacéutico y encargado de la Mercería Otero de A Coruña, se han unido a los hermanos Villares en esta nueva etapa.

Experiencia profesional y personal

«Su experiencia vale mucho, y aprendo cada día de ellos», asegura Gabriel Villares, que dice que su conexión con Dámaris fue instantánea. «Cuando ella tenía 28 años, a su marido, Fran, le diagnosticaron ELA, y la lucha y la labor de visibilización que llevaron a cabo después fue un ejemplo a seguir», afirma el titular de la botica arteixana.

En su caso, Gabriel está acabando, además, el grado en Nutrición y Dietética, un ámbito que le gustaría sumar a sus conocimientos en el sector. «Aunque algunos no lo vean, podemos hacer mucho desde una oficina de farmacia», agrega el coruñés, que regresó a casa después de nueve años jugando en Barcelona. Tras un tiempo trabajando mano a mano con su padre en la ciudad, decidió hacerse un hueco en Arteixo.

Se trata de una farmacia que llevaba 16 años en activo. Según Villares, es «muy cercana», con clientes que han confiado en ella durante muchos años. Una herencia que pretenden conservar para «estar a la altura» y para que la gente vuelva a coger confianza en ellos. «En tan solo un mes hemos tenido una gran acogida», sostiene el nuevo titular, que espera que los arteixanos confíen en ellos, igual que lo hicieron con su antecesora.