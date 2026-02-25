Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oleiros escala al quinto puesto en construcción de vivienda en Galicia

El municipio se sitúa en cuarto lugar en número de visados de obra nueva el último lustro, solo superado por las ciudades de A Coruña, Vigo y Pontevedra

Construcción de viviendas en Xaz, en Oleiros.

Construcción de viviendas en Xaz, en Oleiros. / M. V.

Antares Pérez

Oleiros

Oleiros se sitúa a la cabeza en construcción de nueva vivienda en Galicia. Según el informe sobre a evolución do visados dos últimos seis anos presentado por el Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG), este municipio de ocupa el quinto puesto en el último año, solo superado por A Coruña, Pontevedra, Vigo y Sanxenxo.

En el último lustro, el concello oleirense se sitúa en cuarto lugar, con 1.413 nuevas viviendas solo por debajo de las ciudades A Coruña, Vigo y Pontevedra. Si se atiende al número de visados por habitantes, Oleiros se sitúa a la cabeza de Galicia, con 10,06, muy por encima del municipio que ocupa el segundo puesto, Pontevedra (7,69).

El ritmo constructor de Oleiros es visible a pie de calle y en el volumen de obra nueva en oferta en los portales inmobiliarios. En la actualidad, Idealista oferta residencias en casi una veintena de promociones de obra nueva.

En los últimos años, Oleiros se sitúa también a la cabeza en el número de licencias concedidas para obra mayor. En el año 2024, el Concello concedió tantos permisos como seis ayuntamientos juntos de la comarca (Arteixo, Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre y Carral).

El sector del ladrillo no se paralizó ni durante la pandemia y el año después de la emergencia sanitaria experimentó un boom debido a una mayor demanda de parejas y familias por viviendas unifamiliares, con jardín, fuera de la ciudad.

