El polígono de Bergondo ofrece un servicio de apoyo psicológico gratuito a sus trabajadores

El polígono de Bergondo pone en marcha Bienestar 360º. Se trata de un proyecto "pionero" con el que la comunidad de propietarios pretende "fomentar la salud integral" de los 3.500 empleados que este parque empresarial. El presidente del polígono, José Antonio Seoane, firmó hoy un convenio con la Fundación Mencer para poner en marcha un servicio de apoyo psicológico gratuito para los trabajadores de las empresas adheridas al proyecto.

"Las sesiones, que podrán ser presenciales u online, se centrarán en la orientación emocional, gestión de estrés, mejora de la autoestima y prevención de riesgos psicosociales", explica la comunidad de propietarios.

Además del apoyo psicológico, el proyecto ya cuenta con otras acciones en marcha, como el curso Pilates Evolution, todos los miércoles de 13.30 a 14.00 horas, diseñado para corregir posturas y fortalecer la musculatura, y talleres formativos. "Queremos que sea un proyecto vivo y adaptado a la realidad de nuestras empresas. Solo eso nos permitirá encontrar ese tan necesario equilibrio entre el trabajo y el bienestar", apunta la gerente del polígono de Bergondo, María Jesús García.

Encuesta a los trabajadores

La puesta en marcha de Bienestar 360º forma parte de la estrategia del polígono de Bergondo de prevención de riesgos laborales. Sus impulsores recuerdan que los infartos y derrames cerebrales son las principales causa de muerte en el trabajo y que los problemas de salud mental está detrás de buena parte de los casos de absentismo laboral.

La comunidad de propietarios del parque empresarial realizó una encuesta entre los trabajadores de las 340 empresas para analizar cuestiones como los hábitos alimenticios, la frecuencia y tipo de actividad o la calidad del sueño para intentar acotar los temas que más preocupan al personal. "El 87% mostró interés en participar en programas de hábitos saludables", detalla la comunidad de propietarios, que señala que entre las preocupaciones más destacadas del personal se encuentran el manejo del estrés y la nutrición. Los trabajadores mostraron también interés por los servicios de psicología y fisioterapia".

Fundación Mencer

La Fundación Mencer será la encargada de realizar el servicio de apoyo psicológico que empiezan a prestar hoy en el parque empresarial bergondés. La sede de esta entidad está ubicada en el polígono. Su labor se centra en la promoción del empleo, especialmente en personas con discapacidad.

El servicio de apoyo psicológico se realizará con cita previa y en horario de mañana, de 9.00 a 14.00 horas.

Las empresas que quieran poner este servicio a disposición de sus trabajadores deberán solicitar a la comunidad del polígono su adhesión al proyecto Bienestar 360º. "Las sesiones se centrarán en la escucha activa, la orientación en la gestión emocional, la mediación en conflictos, la mejora de la autoestima y la motivación personal, así como en la prevención de riesgo psicosocial", apuntan desde el polígono.