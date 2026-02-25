Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Más vuelos en Alvedro durante el cierre de LavacollaLa selección jugará en RiazorEl Concello promueve cambios en el plan de VismaLa desclasificación de los papeles del 23-F, en directoAsí es el museo del Deportivo
instagramlinkedin

Restaurado el cruceiro de Obra de Paño tras sufrir daños por segunda vez en un accidente de tráfico

Cruceiro de Obra de Paño

Cruceiro de Obra de Paño / LOC

RAC

Bergondo

El Concello de Bergondo ha finalizado la restauración del cruceiro de Obra de Paño, que resultó dañado nuevamente en un accidente de tráfico.

La obra fue ejecutada por una empresa experta en restauración de bienes culturales e incluyó la retirada de la cimentación de un antiguo poste de hormigón incrustada en la base del monumento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La empresa de Sandra Ortega, una de las dos aspirantes al contrato de mantenimiento del parque Rosalía Mera
  2. El pan de 4 siglos que sigue horneándose en A Coruña: 'Quien lo prueba, se acuerda de su abuela
  3. Eroski inaugura en Betanzos un servicio de limpieza de coches orientado a la integración de personas con discapacidad
  4. Así será el hotel de Vilaboa para el aeropuerto de A Coruña que abrirá este verano
  5. El sitio de su recreo en Oleiros: 'Son buenos chicos y chicas, no puedo decir otra cosa
  6. Paco Mivida (86 años), mito del Entroido en Oleiros: 'La gente ya no tira de retranca; es un arte que se está acabando
  7. Atropellan a un joven de 20 años que circulaba con patinete por Bergondo
  8. Pisos desde 243.000 euros en un edificio diseñado por Antonio Tenreiro en Culleredo

Restaurado el cruceiro de Obra de Paño tras sufrir daños por segunda vez en un accidente de tráfico

La Xunta reconoce el Camiño Mariñán como "itinerario cultural de interés autonómico"

La Xunta reconoce el Camiño Mariñán como "itinerario cultural de interés autonómico"

El polígono de Bergondo ofrece un servicio de apoyo psicológico gratuito a sus trabajadores

Culleredo aprueba exigir a la Xunta el 100% de la Ayuda en el Hogar ante la “asfixia” de los concellos

Culleredo aprueba exigir a la Xunta el 100% de la Ayuda en el Hogar ante la “asfixia” de los concellos

Dos hermanos toman el relevo de la Farmacia Rotonda de Sabón: «Ayudar a los demás nos viene de familia»

Dos hermanos toman el relevo de la Farmacia Rotonda de Sabón: «Ayudar a los demás nos viene de familia»

Betanzos se abre a retocar la ordenanza de tráfico en el casco y anima a comerciantes y vecinos a alegar

Betanzos se abre a retocar la ordenanza de tráfico en el casco y anima a comerciantes y vecinos a alegar

Dos detenidos por una ola de robos en Arteixo, Carral, Cambre, Cerceda, Culleredo y Oleiros

Dos detenidos por una ola de robos en Arteixo, Carral, Cambre, Cerceda, Culleredo y Oleiros

Oleiros escala al quinto puesto en construcción de vivienda en Galicia

Oleiros escala al quinto puesto en construcción de vivienda en Galicia
Tracking Pixel Contents