Restaurado el cruceiro de Obra de Paño tras sufrir daños por segunda vez en un accidente de tráfico
RAC
Bergondo
El Concello de Bergondo ha finalizado la restauración del cruceiro de Obra de Paño, que resultó dañado nuevamente en un accidente de tráfico.
La obra fue ejecutada por una empresa experta en restauración de bienes culturales e incluyó la retirada de la cimentación de un antiguo poste de hormigón incrustada en la base del monumento.
