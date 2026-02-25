Sabón ganará una nueva senda peatonal con carril bici y 207 plazas de aparcamiento

El Concello de Arteixo impulsa un proyecto para transformar y mejorar la accesibilidad en la Avenida da Praia, en el entorno del embalse del polígono industrial de Sabón, con la creación de una senda peatonal de dos kilómetros, un carril bici y la incorporación de un total de 207 plazas de aparcamiento.

La actuación, que acaba de salir a licitación por más de un millón de euros, busca mejorar la movilidad y la seguridad vial en lo que hoy es una de las mayores áreas empresariales de Galicia, con más de tres millones de metros cuadrados útiles.

La intervención, que deberá ejecutarse en un plazo de seis meses desde su adjudicación, prevé una senda peatonal de color ocre para hacerla fácilmente identificable y diferenciarla del itinerario ciclista. El trazado arrancará frente al Museo de Automoción e Historia, punto desde el que se estructura el resto del recorrido.

Junto a la zona peatonal se incorporará un carril bici paralelo, concebido para favorecer un tránsito más fluido y “claramente” separado tanto del tráfico rodado como de las áreas de estacionamiento. Una medida que el Concello considera necesaria debido al aumento de usuarios del servicio biciArteixo, que registró cerca de 5.000 beneficiarios en 2024.

207 plazas de aparcamiento, siete de ellas adaptadas

El proyecto incluye una franja de transición entre el carril bici y las plazas de aparcamiento, con el objetivo de reducir riesgos por la apertura de puertas y la salida de los ocupantes de los vehículos. En total se habilitarán 207 plazas, de las que siete serán adaptadas, por encima de los mínimos exigidos por la normativa de accesibilidad.

Para completar la actuación, se proyectan dos aletas de hormigón armado que permitirán salvar los regatos existentes y ganar el ancho necesario para crear la senda y el carril bici. En esos puntos se instalarán además barandillas de madera para proteger el desnivel entre la plataforma peatonal y la cota inferior por la que discurren las escorrentías de pluviales del embalse, reforzando la seguridad en un tramo considerado “especialmente sensible”, por el que el PSOE de Arteixo presentó diversas quejas al Ayuntamiento el pasado año debido al "mal estado" de la avenida.

En el entorno del Museo de Automoción e Historia se ejecutarán las plazas de aparcamiento con acabado en aglomerado asfáltico. El resto del trazado se configurará con pavimento drenante y arena compactada, tal y como se encuentra en la actualidad, y con la posibilidad de estudiar en el futuro la creación de zonas verdes en el entorno.

La iniciativa prevé mantener las luminarias existentes, modificando levemente su posición con respecto a la calzada para que sea compatible con el carril bici. El proyecto incluye también la instalación de varias papeleras y un banco a lo largo del itinerario.

Otras sendas en el entorno

El Concello de Arteixo aprobó además en diciembre del año pasado la expropiación forzosa necesaria para construir otra senda que conectará la Avenida do Embalse con la Avenida da Prensa. La expropiación se tramitó mediante el sistema de tasación conjunta y afecta a una superficie total de 209 metros cuadrados, repartidos en dos parcelas: una de 119 metros cuadrados y otra de 90. Este proyecto cuenta con un presupuesto de 675.000 euros.

El Gobierno local enmarca ambas actuaciones en un plan estratégico para facilitar los desplazamientos a pie y en bicicleta dentro de Sabón y ordenar el estacionamiento en una zona con elevada afluencia diaria de trabajadores. Con ello, el Concello pretende "reforzar la conectividad interna del polígono y avanzar hacia un modelo de movilidad más seguro y sostenible", sin perder de vista futuras intervenciones de renaturalización en el entorno del embalse.