La Xunta reconoce el Camiño Mariñán como" itinerario cultural de interés autonómico"

La Xunta da un paso para reconocer el Camino Mariñán con su declaración como "itinerario cultural de interés autonómico". Se trata de una nueva distinción con la que Consellería de Cultura quiere promocionar rutas que no reúnen los requisitos necesarios para formar parte del Camiño de Santiago pero sí para "contar con una especial atención" por parte de las administraciones, según informó el conselleiro José López Campos.

El representante autonómico anunció este martes la distinción para el itinerario Mariñán y otras siete rutas.

El Camino Mariñán es una antigua ruta de peregrinaje que la Asociación de Custodia do Patrimonio Cultural Vedoreira recuperó a partir de un trabajo de 1950 del profesor betanceiro Francisco Vales Villamarín. Este itinerario, que discurre por los municipios de Sada, Betanzos y Bergondo, fue presentado en 2018 en un acto en el que participaron representantes políticos de los tres municipios, que destacaron el potencial turístico de este recorrido, que parte de Fontán y finaliza en la ciudad brigantina.

900 aniversario del monasterio de Bergondo

Alternativa dos Veciños de Bergondo celebró hoy este reconocimiento por parte de la Xunta de la riqueza del patrimonio arquitectónico y religioso de esta ruta, que cuenta con dos alternativas de 6 y 14 kilómetros. El recorrido discurre por la cuesta de Ouces y atraviesa lugares de gran interés patrimonial, como el pazo de Oreiro, la iglesia de San Xoán de Ouces, el monasterio de San Salvador y el pazo de Mariñán.

Alternativa se congratula de que esta distinción llegue justo en el año en que se celebra el 900 aniversario del monasterio y avanza que realizará un "seguimiento de las acciones que se realizarán para la divulgación del itinerario, con el objetivo de que este reconocimiento contribuya a la conservación del patrimonio y la dinamización cultural y turística del municipio".