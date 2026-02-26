Arteixo se planta por el SAF: unanimidad para exigir más financiación a Xunta y Estado

El Servizo de Axuda no Fogar (SAF) volvió a ser el foco de debate este jueves en el pleno de Arteixo casi siete meses después de que el Gobierno local se declarase “totalmente incompetente” en lo que a la gestión del servicio se refiere, y llegase incluso a plantear que la Xunta asumiera su administración.

En esta ocasión, la corporación aprobó por unanimidad una moción presentada por el BNG para reclamar un incremento de la financiación y avanzar hacia un nuevo modelo público de cuidados.

El alcalde, Carlos Calvelo, anunció que el nuevo pliego de este año podría rondar los 25/26 euros la hora, mientras la oposición alertó que las listas de espera para apuntarse a las ayudas, que rondan los dos meses, y cuestionó si la atención diaria actual resulta suficiente para la ciudadanía.

La iniciativa, defendida por el concejal nacionalista Raúl Fernández, sostiene que el servicio se ha visto “progresivamente deteriorado” por un infrafinanciamiento que, a su juicio, acaba trasladando a los Concellos una parte creciente del coste.

Su propuesta de abonos

Además del desequilibrio económico, el BNG insta a sustituir el actual servicio basado en horas por la creación de un organismo similar al Sergas, con el que poder atender de manera "integral" y "eficiente". También propone a la Xunta abonar a los concellos 17 euros por hora con carácter retroactivo desde enero de 2025, 20 euros en 2026 y que en 2027 se asuma el 100% de los costes.

La concejala popular Inés Ramos condicionó el voto favorable a incluir la corresponsabilidad estatal en la financiación, defendiendo que el Gobierno central debe asumir el porcentaje que le corresponde para fortalecer el sistema. Raúl Fernández respondió que compartía la exigencia de que el Estado cumpla su parte.

Casi dos meses de espera

Ana Cedeira, del grupo socialista, subrayó que el SAF “sigue sin estar cubierto de las necesidades actuales” en una sociedad cada vez más envejecida y reclamó que la Xunta dote de más financiación no solo la ayuda a domicilio, sino también los recursos vinculados a la dependencia, como centros de día y residencias.

También puso el foco en los tiempos: en su intervención afirmó que en Arteixo hay “casi una espera de dos meses” para tramitar la solicitud del servicio, y pidió reflexionar sobre si “45 minutos diarios” resultan suficientes para los usuarios.

La concejala no adscrita Noelia Martínez expresó su apoyo y defendió la necesidad de “buscar soluciones lo antes posible” ante un servicio que, dijo, “no funciona” en la actualidad.

Noticias relacionadas

El alcalde, Carlos Calvelo, avanzó que el Concello está elaborando un nuevo pliego del SAF y estimó que el precio/hora rondará los 25-26 euros, al tiempo que expresó su preocupación por si se repetirán los problemas de funcionamiento detectados en etapas anteriores. También señaló las dificultades que genera el elevado volumen de bajas laborales en el sector y consideró “inviable” un servicio plenamente municipal en las condiciones actuales.