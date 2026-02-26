Betanzos solo adjudica tres de los doce puestos del mercado de abastos

El Concello de Betanzos ultima el segundo concurso para la adjudicación de los puestos del remozado mercado de abastos. Según avanza el Gobierno local a consulta de este diario, finalmente solo han podido adjudicarse 3 de los 12 puestos, dado que otras dos ofertas han sido rechazadas por no cumplir los requisitos establecidos en las bases.

De momento no ha trascendido la identidad de los tres emprendedores que estrenarán la plaza, rehabilitada con fondos del Next Generation, que aportó 1.482.081 euros. Lo único que ha desvelado el Concello de momento es que en esta segunda convocatoria solo han presentado ofertas negocios hosteleros. Los cuatro puestos tradicionales de alimentación, los de carnicería, pescadería, frutería, panadería y productos de proximidad, han quedado vacantes.

El Ejecutivo municipal que preside la socialista María Barral espera adjudicar los puestos restantes mediante negociados. Según explica un portavoz del Gobierno local, el recurso a este procedimiento permitirá reconsiderar las dos ofertas que fueron descartadas una vez que los responsables realicen los cambios oportunos. El Ayuntamiento brigantino apela además a varios emprendedores que expresaron su interés por instalarse en el mercado y que no reunieron toda la documentación a tiempo para presentarse al concurso.

El Concello de Betanzos recurrirá a los negociados tras dos concursos que no dieron el resultado esperado. El primero, diseñado para que todos los puntos de venta fuesen gestionados por la misma empresa concesionaria, quedó desierto.