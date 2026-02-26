Un nuevo desprendimiento en Naval se lleva por delante un muro de contención en Oleiros

Los temporales de los últimos días han provocado un desprendimiento de tierras en la zona de Naval, en la parroquia de Santa Cruz, en Oleiros, que se ha llevado por delante un muro de contención y ha dejado comprometida la calle que da acceso al arenal.

Desprendimiento en el acceso a la playa de Naval, en Mera / LOC / LCO_Externas

Así lo ha anunciado este jueves el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, durante el programa Fío Aberto de la emisora local. El regidor ha explicado que se trata de un muro levantado en los años 80 que, por el impacto de las mareas y de las lluvias de las últimas semanas, reventó, poniendo también en riesgo de rotura la calle que da acceso a la playa de Naval, que se encuentra parcialmente cortada.

Desprendimiento en el acceso a la playa de Naval, en Mera / LOC / LCO_Externas

Según sus estimaciones, el incidente afecta a unos 500 metros de suelo público en una zona que ya había sido castigada en otras ocasiones por episodios similares, como el desprendimiento registrado en 2016, también como consecuencia de los fenómenos meteorológicos.

El alcalde, que indicó que el Concello ya se ha puesto en contacto con Costas para que, "de forma urgente", procedan a realizar unha obra que asegure el talud y evite nuevos desprendimientos, apuntó que incluirán este siniestro en la relación de daños por los temporales para que, como avanzó el delegado del Gobierno en Galicia, el Estado se haga cargo de las reparaciones.