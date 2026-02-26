Una persona herida en un incendio que quemó una vivienda en Culleredo

Una persona ha resultado herida en un incendio registrado durante la madrugada de este jueves en Culleredo, según informa la central de emergencias 112 Galicia. La persona herida fue evacuada al hospital con quemaduras en una pierna, según indica la misma fuente.

Ha ocurrido alrededor de las 05.10 horas cuando un colchón ardía en el piso superior de una vivienda situada en la calle Cadaval, en la parroquia de Rutis. La persona que alertó al 113 explicó que no conseguía apagar el fuego y que se encontraba en el exterior de la casa. El 112 activó de inmediato un operativo en el que colaboraron sanitarios del 061, bomberos de Arteixo y Betanzos, efectivos de la Guardia Civil y agentes de la Policía Local de Culleredo. También fueron alertados los bomberos de A Coruña.

Una persona tuvo que ser atendida por quemaduras en las piernas y trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac). El 112 destaca que los bombeiros trabajaron durante horas para apagar el fuego, que se propagó por toda la vivienda. Poco después de las 07.00h confirmaron que estaba controlado y pasadas las 09.00h los efectivos de emergencias continuaban en el lugar refrigerando la zona.