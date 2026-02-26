Los últimos rescoldos del Banco Pastor: Oleiros oculta un tesoro en una urbanización de O Carballo

Hubo un tiempo en el que encontrar una referencia al Banco Pastor era tarea sencilla en Galicia. El último gran banco gallego, fundado en A Coruña en 1776 y absorbido por el Banco Popular en 2012 (que se integraría a su vez en el Santander en 2018) había extendido su red de sucursales por toda la comunidad y buena parte de España. En el momento de la absorción, la entidad contaba con 229 oficinas en Galicia de una red que se elevaba hasta las 603, sumando las de fuera de la comunidad. Hoy, cuando se cumplen 250 años de la fundación de la entidad, ya no sobrevive ninguna.

De hecho, hoy en día, lo difícil es encontrar cualquier referencia a esta entidad, más allá del rótulo que el Concello de A Coruña logró indultar en la sede histórica del banco en Los Cantones, que acaba de soplar recientemente las 100 velas, y que el Banco Santander pretendía eliminar en la reforma a la que sometió el inmueble. Pero lo difícil no es imposible. En Oleiros, medio escondida a la entrada de la urbanización El Pinar, en O Carballo, resiste al tiempo y a las fusiones una de las marquesinas rotuladas con la imagen corporativa de la antigua entidad.

Por las carreteras de la comarca, antes de que concellos y la propia Xunta decidiesen homogeneizar el diseño de las paradas de autobús, era frecuente ver marquesinas "patrocinadas" por entidades financieras, como el propio Banco Pastor o la extinta Caixa Galicia, pero también por empresas ayuntamientos y diputaciones.

En el caso de Oleiros, el Concello anunció hace ahora cinco años el lanzamiento de un modelo propio, a prueba del viento y de la lluvia, llamado a sustituir en un primer momento 11 de estas marquesinas más antiguas. Sin embargo, la de O Carballo, que luce un aspecto bastante cuidado, como si el tiempo no hubiese pasado por ella, ha esquivado esta primera criba y todavía da cobijo a los usuarios que a diario cogen los buses metropolitanos que paran junto a la N-VI.

La marquesina es la única superviviente del Pastor en Oleiros, un banco que fue muy relevante en el municipio, ya no solo por su presencia comercial, sino porque albergaba el centro de formación de la entidad, un inmueble que el Concello adquirió en 2016 por 550.000 euros. Hoy, ese edificio, situado a escasos metros de la Casa Consistorial, presenta hoy un rótulo muy distinto, el de Facenda Municipal, que da cuenta de la presencia de la unidad de tributos del Concello, pero también de la sede de la empresa municipal de agua, Aquaoleiros. Sólo la marquesina da cuenta de ese pasado financiero que tanto marcó la vida de muchos concellos gallegos.