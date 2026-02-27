Arteixo instalará 11.300 contadores de agua digitales la próxima semana
Esta medida permitirá renovar aproximadamente el 65% del total de 17.590 contadores existentes en Arteixo
El Concello de Arteixo avanza en la transformación digital del sistema de control de la red de abastecimiento con la instalación de más de 11.000 contadores de agua de última generación. Arteixo ya había impulsado anteriormente esta modernización con la colocación, en zonas como el polígono de Sabón y diferentes áreas rurales, de estos contadores digitales.
Las lecturas se centralizarán en un software de gestión que permitirá realizar un seguimiento de los caudales de los abonados y exportar dichas lecturas al programa de facturación del Concello.
Como parte de las actuaciones incluidas en el proyecto Arteixo/Sumagua_2025/2026, financiado con los fondos europeos PERTE de digitalización del ciclo del agua, Sumarte (la empresa pública que gestiona el agua en Arteixo) iniciará la próxima semana la campaña de instalación de equipos de telegestión y telelectura.
Las actuaciones contemplan la instalación de 11.300 contadores inteligentes en el municipio, lo que permitirá renovar aproximadamente el 65% del total de 17.590 contadores existentes en Arteixo.
La implantación se realizará de forma progresiva en los próximos meses. Ahora, con el nuevo sistema, los datos de consumo se obtendrán de una forma "mucho más sencilla que con el método actual", según explica el Ejecutivo local.
