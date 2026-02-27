Arteixo sanciona a un taxista por no atender a una víctima de malos tratos en horario nocturno
El Concello acaba de aprobar provisionalmente una nueva ordenanza para el transporte público de personas en vehículos de turismo con el fin de dar respuesta a las quejas vecinales por falta de servicio permanente
El Concello de Arteixo ha iniciado un expediente sancionador contra un taxista del municipio por presuntas infracciones graves de la ordenanza municipal, al incumplir los horarios del servicio nocturno y las normas de organización y control del servicio.
Los hechos se remontan a la madrugada del 3 de noviembre de 2025, cuando la Policía Local intentó solicitar con urgencia un taxi para trasladar a una mujer y a su hijo menor, tras una intervención de la Guardia Civil que se saldó con la detención de un hombre por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar.
Suspensión de la licencia durante 3 meses y una multa de 201 euros
Después de múltiples intentos de contactar con el servicio, no se logró disponer de ningún vehículo operativo para las víctimas, pese a que el cuadrante de guardias indicaba disponibilidad en ese momento. Según recoge el expediente municipal, la sanción podría incluir la suspensión de la licencia durante tres meses y una multa de 201 euros, con posibilidad de reducción si se asume la responsabilidad y se realiza el pago voluntario.
Este incidente se produce en un contexto en el que el Concello acaba de aprobar provisionalmente una nueva normativa para el transporte público de personas en vehículos de turismo. El texto, que sustituye al vigente desde 2005, busca modernizar el servicio de taxi y adaptarlo a las actuales demandas de movilidad.
Turnos obligatorios de guardias nocturnas
La nueva ordenanza, aprobada en el pleno de enero de este año con el respaldo del PP y del BNG, establece turnos obligatorios de guardias nocturnas y un sistema de radiotaxi para mejorar la accesibilidad y el control del servicio.
El Gobierno local justificó la medida en la necesidad de modernizar un marco normativo “claramente superado” y de dar respuesta a las quejas ciudadanas por la falta de taxis, especialmente en horario nocturno, como habría sucedido en este caso.
La normativa incluye, además, la implantación de sistemas de contratación telemática, hasta ahora inoperativos en el municipio. También impulsa la creación de una central de radiotaxi o un sistema común de gestión, con atención las 24 horas del día, con el objetivo de mejorar la accesibilidad del servicio y reforzar el control municipal sobre su funcionamiento. El uso de estos sistemas será obligatorio para los 28 titulares de licencias de taxi en la localidad.
El nuevo texto aborda asimismo la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC) y establece que no podrán prestar servicios urbanos en Arteixo mientras no exista una ordenanza específica que los regule, y siempre bajo el régimen de precontratación. En cuanto a los vehículos, fija una imagen unificada del servicio, con taxis de color blanco y vinilos identificativos del Concello.
