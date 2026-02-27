Carral acaba los trámites del plan general, a la espera de tres informes
Fomento, Augas de Galicia y Patrimonio deben emitirlos antes de la aprobación provisional
El alcalde de Carral, José Luis Fernández Mouriño, indicó este viernes, sobre la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), que «o traballo que depende do Concello está concluído», y está a la espera de los informes sectoriales de Fomento, Augas de Galicia y Patrimonio. Cuando se reciban, se podrá proceder a la aprobación provisional, y luego la tramitación, defiende el Concello, «pasará a depender de la Xunta de Galicia, que será la encargada de la aprobación definitiva».
El regidor y el concejal de Urbanismo e Infraestruturas, Óscar Bodelo, se reunieron este viernes con la directora xeral de Urbanismo de la Xunta de Galicia, Encarnación Rivas, para abordar, entre otras cuestiones, el estado de tramitación del PGOM. También se habló de la ampliación del polígono industrial de Os Capelos y los procesos de incremento de superficie que están promoviendo varias empresas asentadas en la localidad. De acuerdo con Fernández Mouriño, el encuentro fue «fructífero» y permitió evaluar la situación actual de Carral y coordinar las medidas para promover la actividad económica.
