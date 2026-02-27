El Concello de Coirós denuncia la desatención de varios perros en el lugar de Xora

El Concello de Coirós interpuso una denuncia ante la Guardia Civil y la Fiscalía contra una vecina del lugar de Xora, propietaria de tres perros que deambulan sueltos por la zona y presentan "síntomas evidentes de falta de cuidado". El alcalde, Francisco Quintela, afirma que toma esta decisión tras agotarse la vía administrativa y ante el incremento del "riesgo para la integridad de los vecinos".

"El último incidente grave tuvo lugar esta misma semana, cuando la presencia de los canes —que circulaban sin control ni supervisión— asustó a una madre que paseaba por la zona acompañada de sus dos hijos de corta edad", apunta el Concello en un comunicado remitido a los medios.

Según informa el alcalde, el Gobierno local ya había tomado cartas en el asunto el pasado mes de diciembre. En esa fecha, el Concello remitió un apercibimiento por escrito a la propietaria para instarle a controlar a sus animales y puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil. "La dueña de los perros ha ignorado sistemáticamente los requerimientos oficiales. Se trata de una situación que preocupa y perjudica gravemente a los vecinos y que muestra un reiterado desprecio por el cumplimiento de la ley y las normas básicas de buena vecindad", apunta el regidor.