El concierto de la fadista Carolina Varela, plato fuerte de un sábado cargado de espectáculos en Oleiros
Los más pequeños podrán disfrutar del espectáculo Bosque, de Mamá Cabra y Aurora Artes Escénicas, mientras que los mayores bailarán al ritmo del Dúo Matices en la Casa do Pobo de Nós.
Este sábado, 28 de febrero, el Concello de Oleiros ofrece una amplia programación cultural que viene marcada por el concierto que la fadista Carolina Varela Ribeiro ofrecerá a partir de las 20.30 horas en el auditorio del centro cultural A Fábrica, en Perillo.
La oferta cultural llega a todos los públicos. Así, los más pequeños podrán disfrutar del espectáculo Bosque, de Mamá Cabra y Aurora Artes Escénicas, que a través de la música y el teatro reivindican la necesidad de cuidar de los pequeños espacios naturales que cada cual tiene en su entorno. La actividad, enfocada para mayores de 3 años, será a partir de las 18.00 horas en el auditorio Gabriel García Márquez de Mera.
Y para los mayores, el programa cultural De Baile en Baile llega este sábado a la Casa do Pobo de Nós, en la plaza de la Libertad. La sesión musical será de 17.00 a 20.00 horas y estará amenizada por el Dúo Matices.
