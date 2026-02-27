Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Culleredo se vuelca con una foliada solidaria: "Lo recaudado irá para un grupo de sanitarias que ayudan por medio mundo"

Las asociaciones locales As Berenguelas y O Cruceiro, en colaboración con el Concello y la comunidad de montes Xalo, unirán la música tradicional y el compromiso social a través de un evento "muy especial" que tendrá lugar en el parque de la Torre de Celas este sábado, 28 de febrero



Algunas de las integrantes de Equipo Nómada durante una entrega de diplomas por su ayuda a refugiados saharauis. / LOC

Candela F. Roldán

Culleredo

La ONG Equipo Nómada, formada por una fisioterapeuta, una enfermera, una terapeuta ocupacional y dos podólogas, nació hace casi una década, después de que Eva Montero, Cristina Morgades, Patricia Díaz, Iria Somoza y la coruñesa Marta Grela coincidiesen en un voluntariado en Marruecos en 2015.

Desde entonces, estas sanitarias compaginan sus trabajos con labores de voluntariado en diferentes países del mundo. Y este sábado, 28 de febrero, «aterrizarán» a partir de las 18.00 horas en el parque de la Torre de Celas, en Culleredo, con una gran foliada organizada por las asociaciones O Cruceiro y As Berenguelas —con la colaboración del Concello y la comunidad de montes Xalo— para recaudar fondos para sus próximos viajes solidarios a África y Argentina.

«Todo el dinero que consigamos será para que ellas lleven sus servicios por medio mundo», asegura la presidenta de As Berenguelas, Mary Regueira, quien explica que la idea surgió a raíz de conocer el trabajo de la podóloga coruñesa Marta Grela.

«Hacen un trabajo muy importante y queremos mostrarles nuestro apoyo», sostiene la vecina de Culleredo. Añade, además, que el evento combinará tradición y compromiso social, y que lo recaudado con las consumiciones irá destinado íntegramente al colectivo sociosanitario.

La jornada estará marcada por una gran foliada en la que participarán los grupos Ancadoira, Xacarandaina, Larpeiros de Altamira, As Mariñas de Cambre, Son da Terriña, O Rueiro de Tabeaio, Xibatuxeiros y Fonte do Souto. Los organizadores invitan a todo el mundo a asistir a la cita y, quienes no puedan acudir, podrán enviar igualmente sus donaciones a través de Bizum al número 613 024 770.

TEMAS

