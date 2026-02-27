Detenido en Betanzos un vecino de Irixoa que cuatriplicaba la tasa de alcoholemia

La Policía local de Betanzos detuvo a L.M.F., de 40 años de edad, vecino de Irixoa, por dos delitos contra la seguridad vial en España: conducción temeraria y bajo los efectos del alcohol, cuadruplicando, en este caso la tasa de alcoholemia al llegar a 1,08 mg/l en aire espirado (la tasa permitida es de 0,25 mg/l).

Los hechos se produjeron el pasado día 25 sobre las 14.20 horas cuando el detenido circulaba por la avenida Jesús García Naveira en dirección al centro de la ciudad, según informa el Concello en un comunicado. A la altura de la gasolinera de As Cascas, su vehículo invadió el carril contrario, chocando lateralmente con otro coche que logró esquivar el golpe frontal al aprovechar un espacio libre que había de estacionamiento en la calle, pero no evitó el golpe lateral.

A pesar de lo aparatoso del accidente, L.M.F. no se detuvo y siguió su marcha por la avenida Jesús García Naveira hacia la zona centro. Ante el riesgo que suponía para otros conductores y la imposibilidad de que en ese momento la Guardia Civil pudiese enviar alguna patrulla, la Policia Local inició una persecución por la carretera que une Betanzos con Paderne e Irixoa.

En este último municipio, localizó el vehículo en una vivienda, practicando los controles preceptivos de alcoholemia que en ese primer momento llegó a los 0,79 mg/l. La patrulla trasladó a L.M.F. a Betanzos donde se le practicó un segundo control en el que llegó a los 1,08 mg/l, cuadruplicando la tasa de alcoholemia.

La conductora del vehículo que sufrió el impacto lateral tuvo que ser trasladada al centro de salud de Betanzos por diversos dolores y crisis de ansiedad.