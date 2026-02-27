El dulce mundo que construyó Tatiana en Curtis tras huir de la guerra de Ucrania: «Cada tarta es una pequeña victoria»

Tatiana Narlian huyó de la guerra de Ucrania prácticamente con lo puesto. Con una maleta, sus dos niñas de la mano y el «corazón lleno de dolor». «Cerré los ojos y... ¡para adelante!. ¿Tenía miedo? Muchísimo, no te imaginas», cuenta esta maestra pastelera que con poco más de treinta años dejó atrás familia y amigos para empezar de cero en un país extraño.

Cuatro años después, esta ucraniana se maneja perfectamente con el idioma, se ha establecido en la pequeña aldea de Filgueira de Traba con su esposo y sus hijas y ha puesto en pie su propio Mundo en Curtis, como bautizó a la pastelería artesana que abrió hace unos meses en la Avenida. Emilio Martínez Sánchez.

A Tatiana le gusta decir que El Mundo «nació del dolor y creció gracias al amor». No fue fácil, admite. En Ucrania regentaba un negocio, Eva Cake, que «funcionaba como una máquina» y que se esfumó de un día para otro. «En un momento lo pierdes todo, pero todo, todo. Ahí me conocían, me respetaban y de golpe estás en otro país donde no entiendes ni una palabra. Fue muy duro. Los primeros días solo pensaba en irme», relata.

Tatiana Narlian, en el mostrador de su pastelería El Mundo. / CARLOS PARDELLAS

Empezó fregando platos en un restaurante y después conoció a su marido, Manuel Cernadas, con el que se estableció en una pequeña aldea de Oza-Cesuras. «Poquito a poco todo se fue recomponiendo». En el dulce Mundo que levantó de cero en Curtis, «cada tarta es una pequeña victoria»; «cada postre tiene su historia». Hay trampantojos que vuelven locos a los jóvenes, pastas de toda la vida y tartas, muchas tartas. Sus favoritas son las que hace por encargo para los niños. Auténticas fantasías por las que asoman desde superhéroes a dinosaurios.«Son mis favoritas. Me encanta trabajar por encargo. Eso es confianza. Y después, cuando ves a los niños, sus caras cuando ven las tartas....¡No hay nada mejor!».

Los suyos son postres internacionales, elaborados de modo artesanal y con ingredientes naturales, explica esta maestra pastelera, que reniega de la nata vegetal y que prevé abrir una línea sin azúcar, y para vegetarianos. Pero no todo es del color del algodón de azúcar. Hay días flojos, momentos de congoja cuando los números no cuadran: «Hubo momentos muy duros», confiesa esta repostera, que admite que no es fácil hacerse con una clientela asidua en la alta repostería, con unos precios que pueden disuadir a los golosos que traspasan el umbral.

Aunque no es fácil, el boca a boca da sus frutos.

- «Dios mío, ¡qué cosas tienes aquí!», se sorprende una clienta que se asoma a la tienda durante la entrevista y que se decide finalmente por una tarta de limón para celebrar su cumpleaños y un trampantojo de cacao para su hijo.

Y es que en Curtis, los dulces de Tatiana Narlian son un capricho a los que se rinden cada vez más vecinos. Y ella no deja de agradecer la buena acogida que le brindaron en este pueblo y en Oza-Cesuras, donde reside y están escolarizadas sus niñas, Eva y Solomiia, de 7 y 12 años. «Ellas se adaptaron fenomenal y en el colegio de Bragade los profesores se volcaron con ellas», agradece.

Esta emprendedora ucraniana aspira ahora a extender sus raíces con pequeños despachos de venta o colaboraciones con restaurantes. Son proyectos todavía sin concretar y que no la distraen de su reto más inmediato: sacarse el carné de conducir para echar a rodar su negocio por la comarca.