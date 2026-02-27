A juicio por encerrar a su suegro en una habitación, atarlo de pies y manos y mantenerlo en condiciones "insalubres"

La Audiencia Provincial sentará el próximo martes en el banquillo a un matrimonio de Tiobre, en Betanzos, acusado de detención ilegal y un delito continuado contra la integridad moral.

Según denuncia la Fiscalía, que pide 10 años de prisión para cada uno de ellos, la mujer, "con el conocimiento y beneplácito" de su esposo, mantuvo a su suegro encerrado en una habitación, en ocasiones "atado de pies y manos". "Con el propósito de menoscabar su dignidad", denuncia el Ministerio público, la acusada mantenía a la víctima en "condiciones precarias e insalubres, dándole pañales para realizar sus necesidades y no ofreciéndole comida ni bebida durante el día o solo una vez y en pequeñas cantidades".

Los hechos se produjeron entre diciembre de 2022 y enero de 2023. La fiscalía afirma en su escrito de acusación que el suegro de los dos acusados permaneció durante ese tiempo encerrado en una habitación cerrada con candado y con alambres en las ventanas para evitar su huida. Durante ese período, apunta, fue sometido a un trato degradante, obligándole a acumular los pañales usados en una papelera en la propia estancia.

Por estos hechos, los dos acusados se enfrentan a una pena de 8 años de prisión por detención ilegal y otros 2 por un delito contra la integridad moral. La Fiscalía pide además que se les aplique la agravante de parentesco, que se les condene a pagar una indemnización de 50.000 euros por los daños morales sufridos y que se les prohíba a ambos aproximarse a menos de 350 metros de la víctima.