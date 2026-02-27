Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La Justicia avala el bloqueo a 91 pisos en As XubiasDos nuevos radares en GaliciaLas obras de los Cantones llegan a su ecuadorLa mediación en la huelga de buses se cierra sin acuerdoEl chocolate de A Coruña que une a Bonilla y a El TimónNuevo supermercado Lidl en VismaRutas aéreas esta Semana Santa en GaliciaLlega el 30º Rallye de A Coruña
instagramlinkedin

A juicio por encerrar a su suegro en una habitación, atarlo de pies y manos y mantenerlo en condiciones "insalubres"

La Fiscalía pide diez años para un matrimonio de Betanzos por detención ilegal y un delito continuado contra la integridad moral | Afirma que la mujer confinó a la víctima, a la que apenas daba de comer, "con el conocimiento y beneplácito" de su esposo

Entrada de la Audiencia Provincial de A Coruña.

Entrada de la Audiencia Provincial de A Coruña. / LOC

RAC

Betanzos

La Audiencia Provincial sentará el próximo martes en el banquillo a un matrimonio de Tiobre, en Betanzos, acusado de detención ilegal y un delito continuado contra la integridad moral.

Según denuncia la Fiscalía, que pide 10 años de prisión para cada uno de ellos, la mujer, "con el conocimiento y beneplácito" de su esposo, mantuvo a su suegro encerrado en una habitación, en ocasiones "atado de pies y manos". "Con el propósito de menoscabar su dignidad", denuncia el Ministerio público, la acusada mantenía a la víctima en "condiciones precarias e insalubres, dándole pañales para realizar sus necesidades y no ofreciéndole comida ni bebida durante el día o solo una vez y en pequeñas cantidades".

Los hechos se produjeron entre diciembre de 2022 y enero de 2023. La fiscalía afirma en su escrito de acusación que el suegro de los dos acusados permaneció durante ese tiempo encerrado en una habitación cerrada con candado y con alambres en las ventanas para evitar su huida. Durante ese período, apunta, fue sometido a un trato degradante, obligándole a acumular los pañales usados en una papelera en la propia estancia.

Noticias relacionadas

Por estos hechos, los dos acusados se enfrentan a una pena de 8 años de prisión por detención ilegal y otros 2 por un delito contra la integridad moral. La Fiscalía pide además que se les aplique la agravante de parentesco, que se les condene a pagar una indemnización de 50.000 euros por los daños morales sufridos y que se les prohíba a ambos aproximarse a menos de 350 metros de la víctima.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Eroski inaugura en Betanzos un servicio de limpieza de coches orientado a la integración de personas con discapacidad
  2. El pan de 4 siglos que sigue horneándose en A Coruña: 'Quien lo prueba, se acuerda de su abuela
  3. La empresa de Sandra Ortega, una de las dos aspirantes al contrato de mantenimiento del parque Rosalía Mera
  4. Así será el hotel de Vilaboa para el aeropuerto de A Coruña que abrirá este verano
  5. Paco Mivida (86 años), mito del Entroido en Oleiros: 'La gente ya no tira de retranca; es un arte que se está acabando
  6. Pisos desde 243.000 euros en un edificio diseñado por Antonio Tenreiro en Culleredo
  7. La senda litoral de la Xunta evita varios tramos de costa en la comarca coruñesa
  8. El bonito sendero de A Coruña recomendado por The Times para unas 'vacaciones extraordinarias' este 2026

A juicio por encerrar a su suegro en una habitación, atarlo de pies y manos y mantenerlo en condiciones "insalubres"

A juicio por encerrar a su suegro en una habitación, atarlo de pies y manos y mantenerlo en condiciones "insalubres"

El concierto de la fadista Carolina Varela, plato fuerte de un sábado cargado de espectáculos en Oleiros

El concierto de la fadista Carolina Varela, plato fuerte de un sábado cargado de espectáculos en Oleiros

Arteixo instalará 11.300 contadores de agua digitales la próxima semana

Arteixo instalará 11.300 contadores de agua digitales la próxima semana

El Mundo dulce que construyó Tatiana en Curtis tras huir de Ucrania: «Cada tarta es una pequeña victoria»

Culleredo se vuelca con una foliada solidaria: "Lo recaudado irá para un grupo de sanitarias que ayudan por medio mundo"

Culleredo se vuelca con una foliada solidaria: "Lo recaudado irá para un grupo de sanitarias que ayudan por medio mundo"

Eroski inaugura en Betanzos un servicio de limpieza de coches orientado a la integración de personas con discapacidad

Eroski inaugura en Betanzos un servicio de limpieza de coches orientado a la integración de personas con discapacidad

Un nuevo desprendimiento en Naval se lleva por delante un muro de contención en Oleiros

Un nuevo desprendimiento en Naval se lleva por delante un muro de contención en Oleiros

Arteixo se planta por el SAF: unanimidad para exigir más financiación a Xunta y Estado

Arteixo se planta por el SAF: unanimidad para exigir más financiación a Xunta y Estado
Tracking Pixel Contents