La oposición de Sada fuerza un cambio en la norma de menores de la piscina

¿Hasta qué edad deben o pueden acudir acompañados los menores a los vestuarios de la piscina? ¿Qué debe imperar, el reglamento municipal o la norma interna del complejo deportivo? Son algunos de los interrogantes que caldearon el debate del pleno ordinario de Sada después de que un grupo de madres denunciase ante el Concello, la Valedora do Pobo y la Xunta la norma que obliga a los alumnos de los cursos de natación de más de 7 años a ducharse y cambiarse de forma autónoma, sin supervisión de un adulto.

La oposición unió fuerzas contra este imperativo que, denuncian, deja a los pequeños en una situación de vulnerabilidad y va en contra de la ley de protección del menor y el propio reglamento municipal aprobado en diciembre de 2023, que establece que los usuarios de la piscina menores de 14 años deben estar acompañados por un adulto.

Fue el BNG el que sometió a debate una moción, enmendada por el resto de fuerzas, para instar al Ejecutivo a atender la petición de las madres y hacer cumplir el reglamento mientras que no se plantean otras alternativas que garanticen la supervisión de los menores, como la presencia de un monitor en los vestuarios. Unidos por Sada, PP, PSOE, BNG y el edil no adscrito apelaron a la necesidad de garantizar la «seguridad» de los pequeños y le echaron en cara al Gobierno local que su respuesta a las reclamaciones de las familias fuese un apercibimiento de una multa de hasta 500 euros por desobedecer al personal. Los grupos, con especial énfasis el PP, apelaron además a la necesidad de aprobar un protocolo para la recogida de menores, un plan de autoprotección.

El Ejecutivo defendió que la norma interna es similar a la de otras piscinas de la comarca, como la de Dorneda, Betanzos o Elviña y acusó a las madres que encabezan la protesta de «hacer caso omiso a las normas» y «desafiar al personal municipal»: «Lo siguiente sería la anarquía municipal», afirmó el portavoz de Sadamaioría, Marcos Villar, que defiende que los 7 años es una edad «idónea para desarrollarse con soltura y alcanzar autonomía».

Sus argumentos no convencieron a ningún grupo y el BNG afeó su «falta de sensibilidad»: «Me están defraudando», reprochó Emilio Graña a Sadamaioría. Su propuesta de "cumplir la legislación y adoptar medidas para garantizar la seguridad de los menores" se aprobó finalmente con la abstención del Ejecutivo y el apoyo del resto de fuerzas, partidarias de dar también la opción a los progenitores de autorizar por escrito a sus hijos a acudir solos.

La edil de Deportes, Rebeca Mouriño, defendió que la norma interna se lleva aplicando años y que obedece a un mandato de Sanidade. «Se trata de proteger la intimidad de los menores a una edad en la que ya aparece el pudor», defendió.

Circular del Concello para impedir la entrada

Este viernes, tras el acuerdo plenario, su concejalía emitió una circular para impedir la entrada libre de menores de 14 años en la piscina sin acompañamiento de un adulto.

En su circular, la Concejalía de Deportes apunta que hasta ahora el reglamento de instalaciones deportivas solo se aplicaba al vaso de la piscina, pero que a partir de ahora se extenderá a todo el complejo deportivo. Añade que mientras no se establezca un protocolo de recogida de menores mediante autorización, los adultos deberán entregar a los menores en la puerta de acceso al vaso y recogerlos en ese mismo punto al término de la clase.

Establece también que para cumplir el aforo del vestuario y "evitar aglomeraciones", los niños de hasta 9 años utilizarán el vestuario infantil y los de 10 en adelante, el de personas adultas. "Dado que las duchas son compartidas con el resto de las personas usuarias, recordamos que el sexo del vestuario que se debe utilizar vendrá determinado por el de la persona adulta acompañante"