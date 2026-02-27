La Xunta esquiva en su senda litoral el tramo de Oleiros donde se produjo el desprendimiento

La Xunta presentó hace unos días el Camiño do Litoral, una senda continua por la costa gallega con la que pretende unir todo el frente marítimo de la comunidad. Sin embargo, el trazado de esta nueva ruta no siempre pasa tan pegado a la costa como cabría esperar, pero parece que en algunos casos, como en el de Oleiros, las razones pueden estar más o menos justificadas.

Y es que el concello coruñés es uno de los tres de la comarca, junto con Sada y Paderne, en los que la Xunta opta por desviar hacia el interior el itinerario. Lo hace además en la zona de Naval, donde esta misma semana se produjo un desprendimiento de tierras como consecuencia de la rotura de un antiguo muro de contención levantado en los años 80, precisamente para tratar de frenar la erosión del terreno en esa zona.

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, explicó este viernes en un programa radiofónico que el muro que ha cedido, levantado en hormigón y de medio metro de espesor, se había construido después de un temporal en el que el mar "había llegado casi a los edificios" que hay sobre el arenal, dos inmuebles de cinco plantas levantados en los años 60 que no dudó en calificar de "horribles". Tras su caída, el paseo por la zona ha quedado comprometido. "Es un problema muy grande porque se está metiendo en la carretera", indicó el regidor.

Desde Oleiros ya han pedido a Costas que actúe urgentemente y le advierten de que, en caso contrario, lo hará el Concello y después le pasarán la factura al Gobierno. "Ellos lo permitieron y ellos tienen que pagarlo", había apuntado el propio García Seoane, durante el pleno municipal del jueves, en referencia a la urbanización de la zona.

El desprendimiento no es el primero que se produce en esa zona. Ya hubo otro similar en 2016 que también había comprometido la estabilidad de la carretera. También son frecuentes en todo el tramo de costa que va desde la playa de Naval hasta Bastiagueiro, donde el pasado año cedió un tramo del paseo.

Quizá esta inestabilidad del terreno es la que lleva a la Xunta a marcar su ruta siguiendo la rúa do Mar, que llega hasta Canide, en Mera, en lugar de hacerlo más pegado al litoral, por donde el Concello ultima un proyecto para prolongar su ruta costera.