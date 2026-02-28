Culleredo implanta una zona de aparcamiento exprés en el centro de salud de O Portádego
El estacionamiento seguirá siendo gratuito con una limitación de 40 minutos
El Concello de Culleredo aplica una nueva medida en el aparcamiento público de O Portádego para propiciar la rotación de plazas y favorecer a los usuarios del centro de salud. Se trata de la implantación del estacionamiento limitado, marcado como zona azul y de carácter gratuito.
El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, explica que “la actuación busca garantizar la existencia de aparcamiento para quien va al médico”. El regidor señala que la Xunta construyó en 2017 este centro de salud sin espacios de estacionamiento, por lo que el Concello dedicó una finca municipal a esa finalidad y ahora “damos un paso más para favorecer especialmente a los pacientes”.
40 minutos máximo de 8.00 a 15.00 horas
El Concello de Culleredo repintó esta semana las plazas, unas 24, a las que afecta el límite e instaló la nueva señalización vertical. El tiempo máximo autorizado será de 40 minutos y la limitación estará en vigor de lunes a viernes entre las 8.00 y las 15.00 horas, período de funcionamiento principal del centro de salud.
En el espacio regulado, los conductores deberán señalar en el interior del vehículo la hora de llegada. La Policía Local llevará a cabo controles exhaustivos para garantizar el cumplimiento de la norma y evitar que haya vehículos ocupando por largos períodos esa zona, como se ha detectado ahora.
