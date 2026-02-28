Frente político y vecinal contra las plantas de baterías eléctricas de Meirás

Las plantas de almacenamiento de baterías eléctricas proyectadas en Meirás han conseguido algo poco habitual en Sada, unir a todos los partidos. El Gobierno local (Sadamaioría), Unidos por Sada, PP, PSOE y el edil no adscrito Fernando España han expresado su apoyo a los vecinos de esta parroquia, que alegarán contra el proyecto por su impacto en una zona rural.

El pleno ordinario de este jueves dejó claro que todas las fuerzas se oponen a la instalación, aunque con ciertas discrepancias sobre la estrategia a seguir. Todos los partidos salvo el PP, que se abstuvo, aprobaron una moción de Unidos por Sada, PSOE y el edil no adscrito enmendada por Sadamaioría para exigir cambios en la Lei de Solo dirigidos a restringir la instalación de este tipo de plantas en suelo rústico si existen alternativas viables en suelo industrial y regular las distancias mínimas con las viviendas. Los grupos acordaron también iniciar los trámites para catalogar una mina de agua existente en la zona donde se proyectan las plantas y suspender cautelarmente los permisos para cualquier obra en este ámbito (siempre que los informes técnicos así lo establezcan).

El PP se abstuvo, tachó la moción de «brindis al sol sin recorrido» y adujo que no le corresponde al Concello de Sada «legislar para toda Galicia», en palabras de su portavoz, Esperanza Arias. «Ya, pero tenemos derecho a reclamar mejoras para proteger a nuestros vecinos», replicó la líder de UPSA, María Nogareda, que echó «un capote» al Ejecutivo municipal al recordar que los ayuntamientos «no pueden hacer nada para rechazar este tipo de instalaciones si la Administración autonómica las avala».

Sadamaioría, por su parte, entonó el mea culpa tras las críticas vecinales por la falta de información. «Pido disculpas a los vecinos, no calibré la importancia que tenía el proyecto», reconoció el alcalde, Benito Portela. El regidor recalcó que todos los informes del Concello fueron desfavorables a la instalación de estas plantas por la ausencia de un acceso desde viario de uso público, una carencia que afectaba a una de las plantas y que también impediría otorgar título habilitante al otro proyecto, dado que se tramitan de forma conjunta.

El Concello detecta "incumplimientos flagrantes"

El Concello de Sada presentó este viernes alegaciones contra el proyecto que promueve Heliades Fotovoltaica para construir dos instalaciones de almacenamiento de baterías en parcelas clasificadas como suelo rústico de protección agropecuaria o núcleo rural común de la aldea de O Vilar.

El alcalde, Benito Portela, avanzó en el pleno ordinario del jueves los argumentos que esgrimirán contra este proyecto y apeló a la existencia de «incumplimientos flagrantes». La falta de un acceso rodado de uso público o la previsión de una canalización para una conducción de 15 kv hasta la subestación por unos terrenos donde está previsto el desarrollo de un plan especial de núcleo rural son dos de las deficiencias graves detectadas por los técnicos.

A eso suman otros inconvenientes que también esgrimirán los vecinos, como la escasa distancia con las viviendas, el impacto acústico y ambiental o la falta de un estudio de alternativas que acredite la inviabilidad de instalar estas plantas en suelo industrial.

Campaña de recogida de firmas y camisetas reivindicativas

Camiseta contra las plantas de baterías proyectadas en Meirás. / LOC

Tras enterarse por la prensa del proyecto para instalar dos almacenes de baterías eléctricas en O Vilar, los vecinos de Meirás pusieron en marcha una campaña de recogida de firmas.

Los residentes reunieron casi trescientas firmas contra su instalación y presentaron alegaciones por su "incompatibilidad urbanística, territorial y ambiental" con el "ámbito residencial-rural" de Meirás.

Vecinos afectados asistieron al último pleno con camisetas reivindicativas para visibilizar su oposición a este proyecto. Su lema, Non ás baterías no medio das casas de Meirás.