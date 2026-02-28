Izaskun García, elegida presidenta del PP local de Culleredo
Más de 250 personas, entre militantes, simpatizantes y dirigentes del PP, asistieron al encuentro
Izaskun García resultó elegida este sábado nueva presidenta del PP local de Culleredo con el 98% de los votos de los afiliados tras concurrir al frente de la única candidatura al segundo Congreso Local, celebrado en el edificio de servicios múltiples de O Burgo bajo el lema Contigo, Culleredo decide.
Más de 250 personas, entre militantes, simpatizantes y dirigentes del PP, asistieron al encuentro. Durante su intervención, Izaskun García agradeció el respaldo recibido y subrayó que el congreso «no es un punto de llegada, sino un punto de partida», con un objetivo claro: reforzar un PP local «abierto, serio y cercano», que escuche antes de decidir, dé la cara y siga trabajando con método, planificación y unidad para ofrecer a Culleredo una alternativa sólida de gobierno.
