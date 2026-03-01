Se cumplen 60 años de la designación de Canide como primer Centro de Interés Turístico Nacional de Galicia

Los años 60 del siglo pasado fueron una época marcada por el desarrollismo, la apertura de España al mundo y el boom del turismo. En plena dictadura franquista y con el ex presidente de la Xunta, el gallego Manuel Fraga, como ministro de Información y Turismo, Oleiros empezó a emerger en el mapa como un destino ideal de segunda residencia. Tanto es así, que en 1966, hace ahora 60 años, el Gobierno del dictador Francisco Franco incluyó la localidad de Mera, y más concretamente la zona de Santa María de Canide, en la lista de Centros de Interés Turístico Nacional, convirtíendolo además en el primero de Galicia.

El plan del Gobierno franquista incluía en estos planes zonas de litoral con débil ocupación turística, como Isla Canela (Huelva), Sotogrande (Cádiz), La Manga (Murcia) o la Isla de A Toxa (Pontevedra), designada esta última cinco meses después que Canide; zonas turísticas de litoral consolidadas, con localidades como Marbella y Benalmádena (Málaga), Manacor (Baleares) o Adeje (Tenerife); estaciones de esquí, entre las que figuraban Benasque, Jaca y Panticosa (Huesca) o Navacerrada (Madrid); urbanizaciones de segunda residencia, entre las que figuraban, además de Canide, Torrelodones (Madrid) o Chiva y Torrent (Valencia), y promociones turísticas de interior.

Pero lejos de correr la misma suerte que el resto, el proyecto de Canide derivó en un litigio por las expropiaciones que llegó casi hasta nuestros días. El objetivo del Gobierno para esta zona de Oleiros era transformar 35,1 hectáreas de terreno para obtener 2.642 plazas de alojamiento.

Al frente del grupo promotor de Canide, según consta en el Boletín Oficial del Estado del 31 de mayo de 1966, estaba Manuel Dorrego Vieites. En dicho documento se recogen, además, los beneficios que se conceden para la ejecución de los proyectos, obras y servicios incluídos en los planes del centro, como eran la preferencia en la obtención de créditos oficiales, que llevaban implícita la declaración de excepcional utilidad pública de los mismos, y la enajenación forzosa de los terrenos cuyos propietarios, en el plazo de dos años, "no hubieran emprendido o seguido a ritmo normal las obras necesarias para su utilización conforme al Plan de Ordenación".

El resultado fue que, unas tierras que en muchos casos fueron expropiadas para una finalidad pública, se destinaron a la especulación inmobiliaria para construir la que a día de hoy es una de las urbanizaciones más lujosas de Oleiros

Las bondades del proyecto

Al proyecto no le faltó la correspondiente publicidad en la que se vendían sus bondades y en las que se invitaba a la población a visitar el centro y escoger su lugar favorito.

"Sus amplias avenidas garantizan la comodidad del tráfico", rezaban las publicaciones, que añadían que "la red de agua y alcantarillado estan calculadas para un consumo diario por habitante de 300 litros de agua". La "Ciudad de Verano más racionalmente pensada" prometía además un 70% de zonas verdes, playas y piscinas en el propio centro, Club Náutico, Club de Pesca Submarina, zonas deportivas y un centro comercial "con todos los servicios".