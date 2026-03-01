Carla Souto, joyera de Culleredo: "Quería hacer esculturas vestibles"

La cullerdense Carla Souto es una de las artesanas más prometedoras de Galicia. Receptora de las Bolsas Eloy Gesto en 2024, la joyera ha podido estudiar en el L’École School of Jewelry Arts de Van Cleef & Arpels en París, una escuela de referencia para el diseño de joyas.

Souto estudió Bellas Artes en la Universidade de Vigo y escultura en Lisboa. En el arranque de su carrera como artista sopesó diversas disciplinas, pero la pandemia lo cambió todo. "Durante el covid me di cuenta que el arte y la cultura son algo más prescindible, y yo lo que quería hacer eran objetos usables en el día a día. Creí que la joyería podría ser un puente entre la moda, el diseño y la escultura", explica la artesana.

Así, comenzó a diseñar y construir piezas, al principio para sus amigos, que le animaron a crear para más personas, hasta que decidió lanzar su propia marca homónima. Lo que lo mueve todo, apunta, es la idea de hacer "esculturas vestibles", de modo que cada joya sea un objeto de arte que cada cliente pueda llevar consigo. Souto destaca también el proceso y el tiempo artesanal, que identifica a la comunidad joyera gallega y ayuda a que los clientes le den un mayor valor a las piezas. "Es muy importante y confiar en ese tiempo humano de producción y darle el tiempo que necesita cada pieza", destaca.

Las joyas de Carla Souto están elaboradas con "metales finos, provenientes de proveedores locales y certificados", además y gemas y piedras preciosas obtenidas de la minería ética y responsable, según indica la cullerdense en su página web. La artista cuenta con numerosas referencias artísticas para sus diseños, desde escultores como Auguste Rhodin, Ana Mendieta o Barbara Hemsworth a joyeros como el especializado en art decó René Jules, mundos que, dice, "beben entre ellos". "Aunque son obras muy diferentes, el cuerpo, la naturaleza y el movimiento es lo que los une", afirma y añade que "todos mis referentes apelan a esos cuerpos y movimientos".

La obra de Souto le ha llevado a exponer en lugares como el Sant Andreu Contemporani, en Barcelona, la Sala Amadís, en Madrid, la Galeria Monumental, en Lisboa, o el Museu da Imagem e Som de Florianópolis, en Brasil. Pero en París fue donde se ha sentido más inspirada. "Me abrió mucho la mente en cuanto a cómo funciona la joyería de manera internacional. Estuve en muchísimos museos, muchísimas galerías y esa oportunidad fue increíble por poder empaparme de cultura todos los días", señala.

"La beca Eloy Gesto me motivó mucho a confiar en mi trabajo, porque no solo me reconocieron por mi trabajo, sino por la posibilidad que tienen de crecer y de evolucionar. Eso me dio ganas de seguir continuando en ello", destaca la artista.

Hoy en día Souto trabaja en dos proyectos, en Miami y en A Coruña. "Son proyectos muy interesantes. Estoy desarrollando siete piezas de joyería muy elevadas para una galería de Miami, la Galería Estrada, y les estoy poniendo mucho cariño por mi parte", apunta. En abril la joyera retornará a su casa para presentar en Vavava House una exposición que va más allá de la joyería y explorará otras facetas de su obra artística.

Mientras tanto la cullerdense continúa con su trabajo con clientes individuales, proyectos "muy especiales", en los que la artesana intenta "poner la propia historia, una poética en sí, dentro de cada joya". "Las joyas se piensan más que la ropa, se ven como algo histórico, que se asocia a un momento especial", destaca Souto.