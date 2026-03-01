El Concello de Oleiros propone adjudicar a la empresa de Sandra Ortega el contrato del parque Rosalía Mera

Talleres Trébore Jardinería se ha impuesto al Grupo Sifu Galicia en el concurso público para el mantenimiento del parque Rosalía Mera. Tras analizar los proyectos técnicos y las ofertas económicas, la mesa de contratación del Concello de Oleiros propone encomendar este servicio a la empresa administrada por Sandra Ortega por 121.798 euros (IVA incluido).

Se trata de un contrato por dos anualidades, con posibilidad de un año más de prórroga, reservado únicamente a centros especiales de empleo con el objetivo de facilitar el acceso al mercado laboral a las personas con discapacidad. A este concurso público se presentaron solamente dos ofertas: Trébore Jardinería y Grupo Sifu Galicia.

La primera obtuvo la mejor puntuación en el apartado técnico, aunque fue superada en el económico por el Grupo Sifu, que ofertó realizar el servicio por 112.261 euros anuales (IVA incluido). Con todo, la empresa de Sandra Ortega se impuso en la puntuación total con 54,33 puntos frente a los 43,43 de su rival.

La firma ganadora dispondrá ahora de un plazo para presentar la documentación preceptiva y suscribir el contrato.

Talleres Trébore fue iniciativa de la Fundación Paideia Galiza como alternativa para el empleo de colectivos en desventaja social y está calificado como Centro Especial de Empleo.

La hija de Amancio Ortega y Rosalía Mera cedió además al Concello de Oleiros los terrenos para crear este parque, que diseñó Talleres Trébore junto a Orza Paisajismo, el Grupo Naturalista Hábitat con la colaboración de empresas locales, artesanales, artistas y el Concello de Oleiros.

Este parque obtuvo en 2025 el premio Xardín Galego. El jurado destacó que «un proyecto ejemplar por la integración de arte, técnica y sostenibilidad. Destaca la fuerte implicación social, la educación ambiental, la creación de hábitats naturales, el uso de especies autóctonas y materiales locales, así como el diseño resiliente y orientado a la mejora bioclimática».