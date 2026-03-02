Aparece una cría de ballena varada en la playa de Santa Cristina, en Oleiros

Este domingo, a las 12 de la mañana, apareció una ballena blanca, todavía con vida, en la playa de Santa Cristina, en Oleiros. El ejemplar, una cría de 3 metros de largo, fue asistida en un primer momento por las personas que se encontraban en el lugar, que intentaron llevarla de nuevo mar adentro, pero el ejemplar terminó varando.

Según relatan desde la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (CEMMA), recibieron el aviso a través del servicio de Emerxencias de Galicia 112. Procedieron entones a trasladar hasta el lugar a un veterinario y varios voluntarios de la organización.

Una vez sobre el terreno, estos efectivos comprobaron que no era posible liberar al ejemplar, por lo que decidieron proceder a administrarle la eutanasia para evitar su sufrimiento. Posteriormente, el Concello, con la asistencia de los técnicos del CEMMA, procedió a la retirda del cádáver de la cría.

Como explican desde CEMMA, "se trata de un ejemplar pequeño, delgado y que traía un cabo en la boca". En la actualidad, desde la organización se encuentran en proceso de recogida de datos y muestras para realizar la necropsia del animal.

A pesar de que algunos vecinos afirmaron avistar ballenas por las proximidades de Mera, desde la organización dedicada al estudio de los mamíferos marinos señalan que no recibieron ninguna notificación de la presencia de estos ejemplares por las proximidades. "Por la zona suele haber arroaces, por los que no es difícil que la gente los confunda".

La cría de ballena blanca aparecida en Santa Cristina, explican, es de una especie que no vive cerca de la costa, sino que habitan por la zona de la Plataforma de Galicia. "No es tan frecuente verlas como otras especies de mamíferos marinos, pero están todo el año por nuestras costas", apuntan desde la organización.

Respecto a las posibles causas de la muerte del animal, mantienen abiertas todas las hipótesis. "No vamos a aventurar nada hasta terminar la necropsia y tener todos los datos en la mano", avanzan.