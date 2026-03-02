Exposición de Francisco Martínez-Pin en el Museo das Mariñas
El Museo das Mariñas acoge desde hoy la muestra Volta a mar a Betanzos de Francisco Martínez-Pin.
La exposición incluye medio centenar de obras entre esculturas y pinturas marinas. Se trata de trabajos realizados con residuos devueltos por el mar recogidos por el propio autor en los arenales.
Martínez-Pin destacó que uno de sus objetivos que persigue es la concienciación, advertir de "los riesgos que entraña la cantidad de residuos arrojados al mar".
La alcaldesa, María Barral, que arropó al artista en la inauguración de la exposición, destacó el valor de este trabajo, que "muestra la capacidad humana de rescatar un atractivo donde parecía no haber nada".
El artista agradecio el apoyo del Concello y la colaboración del director del Museo das Mariñas, Ángel Arcay, y de la comisaria de la muestra, Carolina Monzo.
