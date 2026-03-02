Un banquete de callos y música en directo: así será la gran fiesta gastronómica de A Coruña de este sábado

Galicia es la región de Europa con más fiestas populares. Y muchas de ellas, sino la mayoría, giran alrededor de llenarse el estómago.

Si así se desea, uno casi puede ir saltando, de fin de semana en fin de semana, por los distintos eventos gastronómicos que se celebran por el territorio a lo largo del año. Ejemplos de ello son la Festa da Centola en Lorbé, la fiesta de la navaja en Laxe o la Festa do Queixo, que tuvo lugar el pasado viernes, sábado y domingo en Arzúa.

Este 7 de marzo, le toca el turno a otro producto popular que calienta las mesas de los coruñeses durante el invierno. Hablamos de la Festa dos Callos de Cambre, un evento anual en el que se repartirán más de 1.000 raciones de esta receta y que estará amenizada por la actuación en directo de grupos como Origen, la banda formada por exmiembros de orquestas emblemáticas como la París de Noia.

Delicias gallegas y bailes hasta la madrugada, el programa de la Festa dos Callos de Cambre 2026

Este año, el programa de la Festa dos Callos de Cambre se condensará en una única jornada: el sábado 7 de marzo. El festejo comenzará las 11.00 horas con un pasacalles por el centro del municipio, que hará vibrar el vecindario al ritmo de la música tradicional.

Si las melodías no sacan a los cambreses de sus viviendas, sí lo hará, posiblemente, el olor del banquete que se celebrará en el Campo da Feira. Allí tendrá lugar una comida popular, que servirá todo tipo de delicias desde las 13.00 horas.

Los callos serán el protagonista indiscutible de la jornada, colmando más de 1.000 cuncas que los visitantes podrán llevarse de regalo. Pero también habrá otros platos típicos gallegos, como la empanada, el pan -imprescindible en cualquier mesa- y la torta larpeira.

Como maridaje, se servirá vino y café, que se podrá degustar al son de la música del Dúo D'Vicio. La actuación de los coruñeses, a las 14.30 horas, irá seguida a las 16.00 horas del directo del DJ Nyam Boe y Afrolat, que pondrán a bailar al público hasta bien entrada la tarde.

Por la noche, los que sigan con ganas de fiesta podrán subir los decibelios de la mano del grupo Origen y del disc-jockey David Bermúdez, que actuarán a partir de las 22.00 horas. Afrolat, ya de madrugada, volverá a subir a escena para ponerle el broche a esta celebración gastronómica de A Coruña, que será la última organizada por la actual comisión de fiestas.

Las fiestas de Cambre dan el relevo

Detrás de cada fiesta de la comarca de A Coruña, hay una comisión de vecinos que trabaja duro para llenar de alegría su municipio. Es el caso de Cambre en Festas, el grupo vecinal encargado de la Festa dos Callos durante sus últimas ediciones.

Tal y como han compartido en sus redes sociales, el festejo cambrés de 2027 ya no estará organizado por sus miembros más veteranos. "Pero que ninguén tenga dúbidas: Cambre non vai quedar sen festas", dice la organización, que anuncia la llegada de "xente nova" que "colle o relevo con ganas, ideas e forza para seguir facendo do noso pobo un lugar de encontro, música e diversión".

Así, el evento de gastronomía gallega de este sábado será la despedida de los más veteranos del grupo. Un adiós que, dicen, dan con satisfacción. "Pechamos unha etapa chea de traballo, ilusión e momentos inesquecibles compartidos con todas e todos vós. Grazas por acompañarnos", indica el grupo vecinal.