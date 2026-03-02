Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Laracha presenta un presupuesto de casi 12 millones de euros

El regidor José Manuel López Varela presentó este lunes unas cuentas "realistas, rigurosas y adaptadas a la realidad" del municipio

El alcalde de A Laracha, José López Varela, y el presidente de la Comisión Informativa de Asuntos Económicos, Facenda e Especial de Contas, Manuel García, en la presentación de las cuentas de 2026

El alcalde de A Laracha, José López Varela, y el presidente de la Comisión Informativa de Asuntos Económicos, Facenda e Especial de Contas, Manuel García, en la presentación de las cuentas de 2026 / LOC

Marta Casais

A Laracha

El alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela, presentó este lunes el proyecto de presupuestos del Concello, el "más alto" de la historia del municipio, con una previsión de casi 12 millones de euros. La propuesta de cuentas irá a votación el próximo 11 de marzo, en una sesión extraordinaria del Pleno.

En rueda de prensa, el regidor destacó unos proyecto presupuestario "realista, riguroso y adaptado a la realidad de A Laracha". López Varela justificó el retraso en la presentación de las cuentas municipales explicando que "faltaban datos" para completar las previsiones, como la ausencia de presupuesto del Estado o el incremento de la partida de la Xunta para financiar el Servicio de Ayuda en el Hogar.

Los presupuestos incrementan un 9,47% con respecto a los del ejercicio anterior, un crecimiento justificado por la previsión de una mayor recaudación del impuesto de construcción, instalaciones y obras (ICIO) a raíz de varias iniciativas industriales. Una de las partidas de gastos que más aumenta es la de transferencias corrientes, en un 37%. Los 727.810 euros previstos irán destinados a subvenciones para entidades deportivas y culturales del municipio, además de las comisiones de fiestas, a las que el alcalde agradeció su trabajo durante su intervención.

En el ámbito de las inversiones, que la que se destina un millón de euros, el regidor anunció que se prevén ejecutar actuaciones como el nuevo aparcamiento del colegio Otero Pedrayo, la humanización de la Avenida López Astray o la puesta en valor de las Torres de Cillobre y el menhir de Erboedo.

