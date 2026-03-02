Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una nueva fuente y seis robles para crear sombra y reducir el calor en el patio del colegio San Marcos, en Abegondo

El Ayuntamiento busca reducir el efecto "isla de calor" en el patio del centro de educación Infantil y Primaria con el proyecto de naturalización

Estado actual del patio del colegio San Marcos, en Abegondo

Estado actual del patio del colegio San Marcos, en Abegondo / LOC

Marta Casais

Abegondo

El Ayuntamiento de Abegondo planea reconvertir el patio del CEIP San Marcos en un "espacio educativo, verde y sostenible" mediante la naturalización y humanización del entorno. Las obras buscan reducir el efecto "isla de calor" y el "disconfort térmico en horario lectivo" a través de la incorporación de árboles para generar sombra natural y la creación de huertos que puedan usar los alumnos.

El Concello anunció este pasado sábado que este proyecto optará a la línea de ayudas de la Consellería de Medio Ambiente, a través de la cual se realizaron las intervenciones para convertir el entorno del pazo de Os Loureiros en un "refugio climático".

En el colegio de educación Infantil y Primaria el Ejecutivo local plantea cambiar los pavimentos, sustituyendo el asfalto actual del patio por una "solución permeable basada en tierra vegetal y pradera resistente", según explica la memoria del proyecto. Esta intervención, apunta el documento, "permitirá atenuar la isla de calor reduciendo el calor reflejado y la temperatura superficial". Al pasar a un suelo vegetal también se busca reducir el riesgo de escorrentías.

La propuesta incluye además la instalación de una fuente y grifos por el patio y plantar seis grandes robles en localizaciones que den la mayor sombra posible en los horarios escolares.

Noticias relacionadas

Los dos huertos planteados en el proyecto tendrán una superficie de 36 metros cuadrados cada uno, y servirán para apoyar a los estudiantes en proyectos escolares. Las obras para este proyecto, que todavía no se ha licitado, están previstas que duren tres meses y que supongan una inversión de algo más de 35.000 euros.

