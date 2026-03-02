Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Xunta aprueba el proyecto para construir 160 viviendas en Arteixo

El Gobierno autonómico prevé licitar las obras de urbanización de A Penouqueira en 2027, para hacerlas coincidir con la ejecución de los edificios de pisos

Vista del terreno en el que se edificará en A Penouqueira, en Arteixo. / Iago López

Vista del terreno en el que se edificará en A Penouqueira, en Arteixo. / Iago López

Marta Casais

Arteixo

El Consello de la Xunta ha aprobado hoy el proyecto de interés autonómico (PIA) para construir 160 viviendas, mayoritariamente de protección oficial, en A Penouqueira, en Arteixo. La resolución llega después de que el plan recibiera la luz verde medioambiental el pasado mes de febrero.

La propuesta del Gobierno autonómico prevé una única zona de uso residencial al lado de la Travesía de A Coruña, con una superficie de 12.930 metros cuadrados. Los 160 pisos se dividirán en varios bloques con una altura máxima permitida de tres plantas más un bajo, que estarán ubicados en la parte baja del monte. Las edificaciones tendrán una cubierta plana para "minimizar la exposición visual", según indica la Xunta en un comunicado. La cima del monte estará reservada como zona verde, con el objetivo de preservar el entorno natural y el castro arqueológico existente.

Junto con la zona residencial se prevé también una de uso comercial, que usará la travesía como vía principal de comunicación. Para este ámbito, cuentan con una parcela para equipamiento de 2.050 metros cuadrados de superficie. Para salvar el desnivel entre la parte residencial y la comercial el proyecto incluye la instalación de un ascensor y una pasarela en la avenida de Galicia.

La urbanización se completará con unas 200 plazas de aparcamiento, 146 reservadas para uso privado y las restantes para uso público, y unas 200 unidades de arbolado. El resto del espacio estará reservado para espacios libres públicos y otras infraestructuras necesarias. El ámbito, de unas ocho hectáreas, se encuentra parcialmente urbanizado desde los años 70, con antiguos viales, tuberías y un depósito de agua en la cima.

El plan será publicado en el Diario Oficial de Galicia en los próximos días, tras lo cual se abrirá un periodo de información pública de 15 días para presentar alegaciones. Mientras tanto continuará con los trámites para las expropiaciones y las actuaciones de urbanización, que planea licitar en el segundo semestre de 2027 para arrancar en 2028. El objetivo, explican, es construir simultáneamente los bloques de pisos a la vez que se llevan a cabo el resto de obras.

Este es el tercer PIA aprobado por la Xunta, tras el Sagrado Corazón, en Lugo, y el Ofimático, en Vigo. En A Coruña, la propuesta para el nuevo barrio de Monte Mero ya cuenta con el informe ambiental necesario, a la espera de recibir la luz verde del Ejecutivo autonómico.

