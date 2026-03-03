El Estado responsabiliza al Concello del arreglo de propiedades municipales dañadas por desprendimientos en la costa

Los últimos desprendimientos en la costa de Oleiros han vuelto a encender la batalla de las competencias sobre quién debe acometer según qué trabajos. El alcalde, Ángel García Seoane, lleva días señalando que será el Concello el que asuma la reparación del acceso a la playa de Naval, pero que después remitirá la correspondiente factura a la Demarcación de Costas del Estado si antes no asume ella la consolidación del talud de forma urgente.

Sin embargo, el Estado, en una respuesta parlamentaria al BNG en el Congreso a una pregunta sobre la evaluación y toma de medidas de seguridad en los acantilados de la playa de O Xunqueiro, en Mera, señala que, "si bien la titularidad del dominio público marítimo-terrestre es estatal, dentro de estos espacios se ejercen competencias por las diferentes administraciones públicas". Entre estas competencias, señala que la seguridad y salubridad de las playas corresponde a los municipios.

También, refrendando la respuesta que en su día dio el responsable de Costas, apunta que los bienes de particulares o de otras administraciones, como puede ser una calle, "deben protegerse por sus propios titulares". Además, aclara que, de acuerdo a la normativa, los propietarios de los terrenos amenazados por la invasión del mar podrán construir obras de defensa "previa autorización o concesión".

En el caso concreto del desprendimiento de O Xunqueiro, al que hace referencia la pregunta del BNG, el Gobierno estatal indica que, como titular de la rúa Gaivota, corresponde al Concello plantear las soluciones para dicha reparación y a la Xunta de Galicia realizar su tramitación, de acuerdo con el traspaso de funciones y servicios que se hizo efectivo el pasado 1 de julio de 2025.

Este lunes, el alcalde volvía a llamar la atención sobre los desprendimientos. Lo hizo en un programa radiofónico en el que, además de avanzar que los problemas de estabilidad en la costa obligarían a cambiar el paseo litoral, alertaba sobre el riesgo que el corrimiento de tierras de Naval representa para la calle que da acceso a la playa y para el edificio de viviendas que hay en la zona. García Seoane, también se mostraba convencido de que para Xunta y Estado "es más fácil pasarse la pelota de unos a otros" antes que asumir las obras de reparación

Sin embargo, a la vista de la respuesta del Gobierno, será el Concello el que tenga que asumir los costes de reparar sus vías, incluso de volver a levantar el muro de contención, que el propio García Seoane había presumido días atrás de construir en los años 80, pidiendo, eso sí, la pertinente autorización a la Xunta como organismo competente.