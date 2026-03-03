La fiebre del aguacate se extiende en la comarca de A Coruña

Un cultivo está ganando popularidad en Galicia y ahora más en el área metropolitana de A Coruña: el aguacate. La Consellería de Medio Ambiente está evaluando dos iniciativas para cultivar esta fruta tanto en el municipio de Culleredo como en Abegondo.

Una empresa privada de Culleredo ha solicitado permiso para ampliar su finca en Orro, mientras que en Abegondo una cooperativa planea rescatar un terreno ubicado en Lugar de O Castro para reconvertirla en una plantación de este cultivo.

En Culleredo, la empresa, que tiene actualmente una explotación agrícola de 6 hectáreas, pide la luz verde medioambiental para plantar los árboles en las fincas colindantes, añadiendo unas 1,9 hectáreas más. En el documento de evaluación, la firma explica que durante las actuaciones de adecuación de los terrenos no se realizarán excavaciones, sino que se quiere preparar el suelo para adecuarlo a las necesidades del cultivo.

"Los impactos son locales, mitigables y compatibles con el medio rural gallego", señala el informe de la empresa, que añade que la ampliación "contribuye a la diversificación agrícola sostenible y al desarrollo económico de la comarca".

De eucalipto a aguacate

En el caso de Abegondo, la que solicita los cambios necesarios para plantar los aguacates es una cooperativa. Para ello, solicita cambiar el uso del suelo, ya que, al encontrarse en el entorno del castro arqueológico está protegido. La parcela en cuestión tiene una superficie de 56.455 metros cuadrados, ubicada en el Lugar de O Castro, que anteriormente había sido destinada al aprovechamiento forestal de eucalipto.

La cooperativa alquila la parcela durante 5 años, desde 2024, para reconvertirla en una explotación de árboles de aguacates, aunque indican que la plantación es un "modelo de al menos 20 años". El plan del conjunto es instalar sistemas de riego en los terrenos que, en caso de que se abandone la actividad, retirarán.

La plantación en Abegondo, señala el documento, "impulsa un sector en auge en la comarca que puede convertirse en un motor que frene el envejecimiento del medio rural". La cooperativa cita también como un "aspecto medioambiental positivo" la reducción de la "huella de carbono asociada a la puesta en el mercado de un producto de tanta demanda como el aguacate, convirtiéndolo en una fruta de proximidad", además de mejorar a medio y largo plazo la condición de los suelos.

En la documentación presentada para evaluación ambiental la cooperativa concluye que "después de analizados todos los parámetros estudiados es, por tanto, la de compatible desde el punto de vista medioambiental".