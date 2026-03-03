García Seoane celebra la sentencia contra "la elementa golpista de Sada"

El alcalde de Oleiros, fundador y presidente de Alternativa dos Veciños, Ángel García Seoane, se pronunció este martes en relación a la sentencia que anula las retribuciones y nombramientos del gobierno de María Nogareda por incumplir la ley antitransfuguismo para recalcar que, como denunciaban, "la moción de Sada fue ilegal".

La sentencia, que da la razón al actual alcalde de Sada, Benito Portela, que formuló la denuncia tras la moción de censura, revoca la resolución de la exalcaldesa María Nogareda por la que se designó a los nueve concejales que habían respaldado la moción de censura como miembros de órganos con responsabilidades que antes no tenían, así como el acuerdo que aprobó sus retribuciones, acuerdos que, como concluye el tribunal, contravienen lo dispuesto por la ley para evitar el transfuguismo.

García Seoane, que lamenta la "lentitud" a la hora de resolver el procedimiento, celebra que se reconozca como tránsfugas a "la elementa golpista de Sada", como se refirió a Nogareda, y al resto de concejales expulsados de Alternativa dos Veciños, aunque considera "lamentable" que no se les obligue a devolver lo cobrado.

También lamentó que "la ambición desmesurada" de estas personas les haya llevado a "destrozar" la situación en Sada y a presentar una alternativa contra un gobierno legítimo, como era el del actual alcalde de Sada.