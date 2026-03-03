El Gobierno local de Sada aprecia "dificultades" con la nueva normativa de la piscina
Asegura que genera "dificultades" hasta ahora inexistentes por obligar a que los menores de 14 años estén siempre acompañados
El BNG le reprocha que "intente culpabilizar a otros de su incapacidad"
La nueva normativa de la piscina municipal de Sada, que obliga a que los menores de 14 años estén acompañados siempre por un adulto, está causando «dificultades innecesarias e inexistentes hasta ahora» en esa instalación, según el Gobierno local, que señala que no está satisfaciendo a la mayoría de los usuarios y recuerda que esa regulación fue impulsada por la oposición municipal.
El Ejecutivo local asegura estar trabajando en una solución «para recobrar la normalidad» y atribuye el cambio de la norma a una «demanda minoritaria» de la que dice que solo busca «atender unos intereses particulares».
El BNG califica estas palabras como intento de «culpabilizar a otros de su incapacidad» y destaca que la moción que dio lugar a la norma fue impulsada por su grupo tras acordarla con las familias afectadas y el resto de los grupos de la oposición y que su objetivo es mejorar la atención a los menores en la piscina.
