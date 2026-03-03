Xenlleiro, el nuevo restaurante de Arteixo que apuesta por el sabor de siempre: "Hasta ahora no había una propuesta como esta"

Además de la sangre, los hermanos Joseph y Eduardo Torreira comparten su pasión por la hostelería desde hace más de una década. Fue entonces cuando los arteixanos iniciaron su carrera en diversos locales de Galicia, Marbella e incluso Inglaterra, hasta llegar a abrir su propio restaurante en Arteixo, su tierra natal.

«No hemos parado, y creo que toda nuestra experiencia nos ha traído hoy aquí, de vuelta», asegura Joseph Torreira, jefe de sala de Xenlleiro, que junto a su hermano Eduardo, al frente de la cocina, han recibido una gran acogida del público en apenas dos meses desde su apertura, en un local situado junto a la plaza del Balneario de Arteixo.

Su especialidad: arroces y postres caseros

«Apostamos por una cocina tradicional, de toda la vida, con un toque más elaborado», explica el cocinero, que señala que su especialidad son los arroces y los postres caseros. «Contamos, además, con una extensa carta de primeros. Han tenido una gran aceptación el salpicón, el rabo de toro, las carrilleras y el rape con fabas, pero hemos preparado casi todos los platos», afirma el arteixano, formado en la escuela de hostelería San Javier de A Coruña.

Ahora también celebran unas jornadas de cocido por el Entroido, aunque su intención es ajustar la carta a cada época del año. «Hasta ahora no había ninguna propuesta como la nuestra en Arteixo», sostiene Joseph, que explica que su lema es «cociña con xeito» porque la clave de su trabajo está en «poner todo nuestro cariño en las elaboraciones, con una cocina muy trabajada y muchas horas detrás».

El nombre, Xenlleiro, fue idea de Eduardo, que quiso hacer un guiño a la cocina de Dabiz Muñoz. «Senlleiro hace referencia a un lugar único, inigualable e irrepetible, y la ‘x’ fue una forma de jugar con la palabra, al igual que la marca de Dabiz Muñoz», sostiene el cocinero. Sus platos, añade, están pensados para un público «muy normal», aunque quienes lo deseen también podrán darse «algún que otro capricho», en función de lo que busquen.

Los hermanos decidieron abrir el local junto a otros cinco empleados con los que ya habían trabajado previamente, por lo que consideran que el restaurante es «como una familia». Esperan que los clientes se sientan igual al entrar en un espacio en el que han depositado toda su ilusión, esperanza y «muchos años de aprendizaje», que ya se están haciendo notar gracias al boca a boca.