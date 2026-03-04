Arde una vivienda unifamiliar en Veiga, en Culleredo
El propietario se encontraba en el exterior cuando comenzó el fuego, por lo que no hubo que lamentar daños personales
Los servicios de emergencias trabajan en sofocar el incendio declarado este miércoles en una vivienda unifamiliar del núcleo de Cabana, en la parroquia cullerdense de Veiga.
Según la información trasladada, el fuego se inició a las 12.45 horas. Hasta el lugar se desplazaron la Policía Local de Culleredo y los bomberos del parque provincial de Arteixo, que continúan con las labores de extinción. El incendio sigue activo debido a la gran presencia de madera en el inmueble.
Se trata de una segunda residencia. El propietario se encontraba en el exterior cuando comenzó el fuego, por lo que no hay que lamentar daños personales. Como posible causa, se baraja un calefactor que habría quedado encendido en el interior de la vivienda.
Otro incendio en menos de un mes
Este nuevo suceso se produce apenas unos días después de otro incendio registrado en el municipio. En la madrugada del jueves 26 de febrero, una persona resultó herida en un fuego declarado en una vivienda de la calle Cadaval, en la parroquia de Rutis, según informó el 112 Galicia. El incendio se originó alrededor de las 5.10 horas, cuando ardió un colchón en el piso superior. La persona afectada fue evacuada al hospital con quemaduras en una pierna.
En aquel operativo participaron sanitarios del 061, bomberos de Arteixo y Betanzos, así como efectivos de la Guardia Civil y agentes de la Policía Local de Culleredo. El fuego se propagó por la vivienda y los equipos de emergencia trabajaron durante horas hasta darlo por controlado, manteniendo posteriormente tareas de refrigeración en la zona.
