De antigua sucursal bancaria en Betanzos a espacio de ocio para todos los públicos

Betanzos, cuna de la entidad bancaria más antigua de España, el Banco Etcheverría, hasta su integración en Abanca en 2014, ha visto como muchas de sus sucursales desaparecían a medida que prosperaban las fusiones y adquisiciones. Muchos de esos locales los ocupan hoy las herederas de esos bancos, pero otros han encontrado una nueva vida. Es el caso de la antigua oficina de Banesto en la rúa Cruz Verde, junto a la plaza de García Hermanos, que se ha reconvertido en un centro de ocio para todos los públicos. Incluso su antigua caja fuerte forma parte de un escape room.

Jorge Cabrera dirige este negocio, que abrió sus puertas el pasado 22 de diciembre y al que bautizó como EAdventure. Llegó de México hace tres años a Betanzos, junto con su mujer, Ana Isabel, y su hija Michelle. "Vimos que Betanzos era un lugar muy bonito, pero faltaban actividades de entretenimiento, así que decidimos hacer algo diferente a lo que hay", explica.

En México, Jorge y su mujer se dedican al desarrollo de software para grandes empresas de entretenimiento y de identificación por radiofrecuencia (RFID) para multinacionales como L'Oréal, Nissan, Nestlé. En Betanzos decidieron aplicar sus conocimientos para desarrollar su oferta de ocio, "para niños desde 2 años hasta adultos de 99", y también para diseñar desde los cajetines de las monedas hasta la tecnología que abre la puerta de la caja fuerte, que es la original del banco.

EAdventure Arcade en Betanzos / LOC

Su afán por ofrecer alternativas novedosas les ha llevado a crear, por ejemplo, un scalextric en el que los usuarios "se montan" en el coche gracias a unas gafas especiales y a unas mini cámaras instaladas en el propio vehículo. "Todo el mundo ha jugado al scalextric, pero se ha perdido el gusto a las pistas porque siempre es lo mismo. Aquí hacemos que corras en primera persona", explica el director de EAdventure. "Y para hacerlo más atractivo para los niños, pusimos dinosaurios", añade.

En el local todos los rincones se aprovechan. Hay una sala de realidad virtual con 6 modalidades de juego diferentes, pero si no hay mucha gente, se puede emplear todo el local, incluso hacer uso de uno de los dos robots para moverse por el espacio.

EAdventure Arcade en Betanzos / LOC

No faltan tampoco juegos más tradicionales, como los dardos o una máquina de Arcade, pero cada vez ganan más protagonismo los simuladores. Tienen uno de fórmula 1, con el segundo en camino para poder hacer competiciones. También uno de surf, una moto acuática y una Harley-Davidson "que les va a encantar a los moteros que vienen cada fin de semana por Betanzos", afirma. Completan la oferta una sala acondicionada para jugar a Xbox y PlayStation, y el escape room, de unos 40 minutos de duración y dificultad media, cuya trama es robar en la casa de un millonario.

Los más pequeños disponen de vehículos que sus padres pueden manejar a radiocontrol y, además de la oferta de ocio, no faltan las palomitas, las tartas o el Bubble Tea, otro de los reclamos del negocio, del que Jorge se confiesa un apasionado.