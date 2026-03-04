El Concello de Sada presenta alegaciones contra el proyecto de baterías en Meirás

El Concello de Sada ha presentado alegaciones contra la instalación de almacenamiento de energía eléctrica en baterías (BESS) Heliades Sada 1 y 2, en Meirás, actualmente en tramitación ambiental por la Xunta, por entender que las actuaciones proyectadas "no se ajustan a la normativa urbanística aplicable", además de detectar "importantes carencias" en el estudio ambiental presentado por la promotora.

Según el informe municipal, las parcelas afectadas están clasificadas como suelo rústico de protección de infraestructuras y una de ellas carece de acceso rodado de uso público adecuado, incumpliendo la Ley del Suelo de Galicia. Además, las líneas de evacuación se proyectan sobre suelo de núcleo rural sujeto a actuaciones integrales, donde no se permiten nuevas construcciones en tanto en el se apruebe el plan especial previsto en el PGOM.

En el ámbito ambiental, el Concello cuestiona el estudio de alternativas, ya que las instalaciones lindan con los núcleos de Souto da Igrexa y Muiño do Vento, estando en contacto directo con la población, mientras no se analizan otras posibles localizaciones más lejanas y con un menor impacto. También se detectan deficiencias en el estudio acústico, al no justificar el cumplimiento de los límites legales de ruido en áreas residenciales contiguas, y no se evalúan adecuadamente las emisiones radioeléctricas ni las posibles emisiones contaminantes asociadas a los equipos, apunta el Gobierno local en un comunicado.

"La transición energética es necesaria, y todas las administraciones debemos dar pasos en el impulso a la instalación de industrias no contaminantes, pero ese camino debe hacerse con garantías legales, ambientales y de seguridad", añaden desde el Concello, que insisten en que actuarán "siempre con rigor y responsabilidad para defender el interés público general y, en este caso, lo de los vecinos y vecinas de la parroquia de Meirás".

El próximo lunes, 9 de marzo, el Concello ha convocado a las 20.00 horas una reunión con los vecinos en la Casa do Pobo de Meirás para informar de las alegaciones presentados y resolver todas las dudas.